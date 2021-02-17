Что известно об обысках, которые прошли у правозащитников и журналистов по всей стране. К кому приходили и реакция на произошедшее

Во вторник утром, 16 февраля, силовики с обысками пришли к представителям Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), правозащитникам, волонтёрам, юристам, а также профсоюзным активистам. Как сообщили в Следственном комитете, обыски прошли «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».
РАНЕЕ. Силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам. По всей стране
Как пишет TUT. BY, обыски прошли в квартирах более 40 журналистов, правозащитников, юристов и активистов в разных городах Беларуси. Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. По неподтверждённым данным, в Минске и регионах задержали несколько человек.
К кому приходили
Минск
Обыски прошли в офисе организации ОО «Белорусская ассоциация журналистов», у её председателя Андрея Бастунца, пресс-секретаря Бориса Горецкого, юристов Олега Агеева, Кристины Рихтер и эксперта по цифровой безопасности Николая Кванталиани.
Правозащитники: обыски прошли в офисах ПЦ «Весна», а также у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, юриста Павла Сапелко, правозащитников Натальи Сацункевич и Дмитрия Соловьёва.
Обыск также прошёл в офисе независимого профсоюза РЭП, главы организации Геннадия Федынича и председателя Василия Завадского, а также у членов организации Вацлава Орешко, Игоря Комлика и Андрея Комлик-Яматина.
Василий Завадский сообщил, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал случившееся Завадский.
Задержан правозащитник Дмитрий Соловьёв.
Гомель и Гомельская область
Обыскам подверглись журналисты: Лариса Щирякова, Анатолий Готовчиц, пресс-секретарь Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгения Паращенко, журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев. Также силовики с обыском приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса.
Правозащитники и волонтёры: руководители филиалов ПЦ «Вясна» в Мозыре и Светлогорске Владимир Телепун и Алена Маслюкова, Илья Миронов, Валерий Слепухин, Валерий Путицкий (Речица).
Активисты: Владимир Кацора, Надежда Лашенко-Казакова, Светлана Король.
Обыск прошёл у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака (Речица).
Могилёв
Правозащитники: сотрудники филиала ПЦ «Вясна» Алексей Колчин и Борис Бухель, руководитель Могилёвского правозащитного центра (МПЦ) Владимир Кравченко.
Журналисты: Алесь Бураков и Алесь Бураков — младший, Александр Райкон.
В деревне Техтин Могилёвской области была задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерина. Обыск провели в родительском доме, а затем и в могилёвской квартире Екатерины, после девушку отпустили.
Витебск
Обыски прошли у правозащитников Ирины Третьяковой и Павла Левинова.
Брест
Пришли к правозащитникам Владимиру Величкину и Владимиру Малею.
Обыски провели у родителей волонтёров Екатерины Божко и Анны Богданович.
Сообщается, что задержан юрист профсоюза РЭП и правозащитник «Весны» Владимир Малей. До сих пор неизвестна судьба и волонтёра Екатерины Божко.
Реакция на произошедшее
- «Сегодняшние обыски в офисе Белорусской ассоциации журналистов, самой известной организации по защите свободы СМИ в Беларуси, и в домах её членов — ещё одно тревожное событие для свободы СМИ и свободы слова в стране. Это происходит после серии тревожных судебных преследований в отношении сотрудников СМИ и журналистов за последние несколько месяцев», — говорится в заявлении Терезы Рибейро, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
- «Заключив в тюрьму или принудительно выслав почти всех, кто связан с политической оппозицией в стране, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, чьим единственным преступлением было документирование волны грубых нарушений прав человека, совершённых силами безопасности после спорных президентских выборов в августе прошлого года», — заявила Аиша Юнг, представитель «Международной амнистии».
- «Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет», — написал Петер Стано, пресс-секретарь Европейской службы внешних действий.
- «Помощь пострадавшим в ходе репрессий гражданам всё чаще становится фактическим поводом для возбуждения уголовных дел в отношении белорусов, защищающих права человека», — отмечают в совместном заявлении белорусские правозащитные и общественные организации и указывают на «беспрецедентное давление за профессиональную деятельность в сфере защиты прав человека».
- «То, что сегодня произошло, — это какое-то чёрное утро. Это облава на людей нашей профессии и на правозащитников. По существу, совершается беззаконие против журналистов», — заявила Жанна Литвина, экс-глава БАЖ, в комментарии «Еврорадио».
- «Уже несколько недель мы осуждаем усиление репрессий против демократических сил в Беларуси. После административного и уголовного преследования журналистов белорусская диктатура теперь нападает на организацию, представляющую журналистов. Международному сообществу пора наконец принять меры, чтобы положить конец злоупотреблениям незаконного президента Лукашенко», — сказал Могенс Блихер Бьеррегард, президент EFJ.
- «Эти действия достигли нового печального пика преследования журналистов. Международное сообщество больше не может сдаваться, свобода прессы и другие основные демократические права в Беларуси попираются», — заявил Фрэнк Уберал, федеральный председатель DJV. «В течение нескольких месяцев мы наблюдаем систематическое подавление свободы общения в Беларуси. В офисах и квартирах проводятся обыски, коллегам угрожают, нападают и арестовывают», — сказал он. Федеральное правительство Германии, Европейская комиссия, Совет Европы и ОБСЕ должны наконец очнуться и привести в чувство Александра Лукашенко, добавил председатель DJV. «Репрессии против независимых СМИ должны быть прекращены, арестованные журналисты должны быть немедленно освобождены».
- «Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом единогласно. ЕС твёрдо убеждён, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учётом демократической воли народа Беларуси — единственный путь вперёд, который гарантирует долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси», — сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних связей.