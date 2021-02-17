Что известно об обысках, которые прошли у правозащитников и журналистов по всей стране. К кому приходили и реакция на произошедшее

Во вторник утром, 16 февраля, силовики с обысками пришли к представителям Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), правозащитникам, волонтёрам, юристам, а также профсоюзным активистам. Как сообщили в Следственном комитете, обыски прошли «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

РАНЕЕ. Силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам. По всей стране

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Как пишет TUT. BY, обыски прошли в квартирах более 40 журналистов, правозащитников, юристов и активистов в разных городах Беларуси. Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. По неподтверждённым данным, в Минске и регионах задержали несколько человек.

К кому приходили

Минск

Обыски прошли в офисе организации ОО «Белорусская ассоциация журналистов», у её председателя Андрея Бастунца, пресс-секретаря Бориса Горецкого, юристов Олега Агеева, Кристины Рихтер и эксперта по цифровой безопасности Николая Кванталиани.

Правозащитники: обыски прошли в офисах ПЦ «Весна», а также у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, юриста Павла Сапелко, правозащитников Натальи Сацункевич и Дмитрия Соловьёва.

Обыск также прошёл в офисе независимого профсоюза РЭП, главы организации Геннадия Федынича и председателя Василия Завадского, а также у членов организации Вацлава Орешко, Игоря Комлика и Андрея Комлик-Яматина.

Василий Завадский сообщил, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал случившееся Завадский.

Задержан правозащитник Дмитрий Соловьёв.

Гомель и Гомельская область

Обыскам подверглись журналисты: Лариса Щирякова, Анатолий Готовчиц, пресс-секретарь Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгения Паращенко, журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев. Также силовики с обыском приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса.

Правозащитники и волонтёры: руководители филиалов ПЦ «Вясна» в Мозыре и Светлогорске Владимир Телепун и Алена Маслюкова, Илья Миронов, Валерий Слепухин, Валерий Путицкий (Речица).

Активисты: Владимир Кацора, Надежда Лашенко-Казакова, Светлана Король.

Обыск прошёл у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака (Речица).

Могилёв

Правозащитники: сотрудники филиала ПЦ «Вясна» Алексей Колчин и Борис Бухель, руководитель Могилёвского правозащитного центра (МПЦ) Владимир Кравченко.

Журналисты: Алесь Бураков и Алесь Бураков — младший, Александр Райкон.

В деревне Техтин Могилёвской области была задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерина. Обыск провели в родительском доме, а затем и в могилёвской квартире Екатерины, после девушку отпустили.

Витебск

Обыски прошли у правозащитников Ирины Третьяковой и Павла Левинова.

Брест

Пришли к правозащитникам Владимиру Величкину и Владимиру Малею.

Обыски провели у родителей волонтёров Екатерины Божко и Анны Богданович.

Сообщается, что задержан юрист профсоюза РЭП и правозащитник «Весны» Владимир Малей. До сих пор неизвестна судьба и волонтёра Екатерины Божко.

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