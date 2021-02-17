Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор

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Самоделкин из гаражей

«Афган остался „моей“ войной. Вспоминаю его до сих пор…»

Где служили известные люди Слуцка

Есть немало умельцев, которые тихо что-то мастерят у себя в гаражах. К ним относятся по-разному: кто-то крутит у виска, мол, лучше бы на диване полежал, кто-то так и норовит на огонёк заглянуть, чтобы занять день пустой болтовнёй да под 100 грамм. Игнорируют «кули­бины» и тех, и других, а потом являют на свет творения своих рук. На днях удалось застать в гаражном кооперативе одного такого умельца — Михаила Петровича Сака.Случчанин Николай Анципович — подполковник в отставке. Служил в Афганистане более двух лет, участвовал в 60 боевых операциях. Он рассказал «Кур'еру» о том, что было самым сложным на войне, как поступали с трусами, о солдатском везении, какие приказы не выполняли, об отношениях с афганцами и как война изменила его характер.

В канун Дня защитника Отечества «Кур'ер» спросил у известных случчан, где они проходили службу и что из тех времён им запомнилось на всю жизнь.

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Детский конкурс красоты: много вопросов и ни одного ответа

Организация из России объявила конкурс «Самая красивая девочка Беларуси-2021». Конкурс стартовал в январе 2021 года, заявки на участие в нём уже оставили более 18 тысяч юных белорусок. Но непонятная ситуация с организатором, партнёрами и засекреченным жюри стала поводом для журналистского расследования.

12 советов: как ездить в снегопад без ДТП

Настаўнік роднай мовы

Пятилетний спортсмен отжался 84 раза

Зима — это не только приятные виды из окна, но и машины-сугробы, нечищеные дороги, километровые пробки и всплеск ДТП. Как безопасно рулить по снегу? Мы расскажем.Чым больш старэю, тым часцей вяртаюся ў думках да сваіх каранёў. Успамінаецца дзяцінства і навакольны свет тых часоў, першыя ўражанні і адкрыцці. Адным з такіх адкрыццяў для мяне стала разуменне, што людзі могуць размаўляць не па-беларуску.Воспитанники слуцкого спортивного клуба «Триумф» приняли участие в соревнованиях по пятиборью, которые прошли в Минске 6 февраля. Они завоевали пять кубков из девяти. Самый младший участник Олег Тюлькин, которому сейчас 5 лет, победил в трёх личных номинациях. Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф», рассказал «Кур'еру» подробности.