Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор

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Самоделкин из гаражей

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор, Слуцк
Фото: Владимир Амельченя
Есть немало умельцев, которые тихо что-то мастерят у себя в гаражах. К ним относятся по-разному: кто-то крутит у виска, мол, лучше бы на диване полежал, кто-то так и норовит на огонёк заглянуть, чтобы занять день пустой болтовнёй да под 100 грамм. Игнорируют «кули­бины» и тех, и других, а потом являют на свет творения своих рук. На днях удалось застать в гаражном кооперативе одного такого умельца — Михаила Петровича Сака.

«Афган остался „моей“ войной. Вспоминаю его до сих пор…»

«Когда начинается бой, делаешь, что должен». Что вспоминает случчанин, ветеран Афганистана, через 35 лет после войны
Николай Анципович, февраль 2021 года. Фото: Елена Бадьина
Случчанин Николай Анципович — подполковник в отставке. Служил в Афганистане более двух лет, участвовал в 60 боевых операциях. Он рассказал «Кур'еру» о том, что было самым сложным на войне, как поступали с трусами, о солдатском везении, какие приказы не выполняли, об отношениях с афганцами и как война изменила его характер.

Где служили известные люди Слуцка

В канун Дня защитника Отечества «Кур'ер» спросил у известных случчан, где они проходили службу и что из тех времён им запомнилось на всю жизнь.

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Детский конкурс красоты: много вопросов и ни одного ответа

Организация из России объявила конкурс «Самая красивая девочка Беларуси-2021». Конкурс стартовал в январе 2021 года, заявки на участие в нём уже оставили более 18 тысяч юных белорусок. Но непонятная ситуация с организатором, партнёрами и засекреченным жюри стала поводом для журналистского расследования.

12 советов: как ездить в снегопад без ДТП

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Зима — это не только приятные виды из окна, но и машины-сугробы, нечищеные дороги, километровые пробки и всплеск ДТП. Как безопасно рулить по снегу? Мы расскажем.

Настаўнік роднай мовы

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор, Слуцк
Фота: Уладзімір Амяльчэня
Чым больш старэю, тым часцей вяртаюся ў думках да сваіх каранёў. Успамінаецца дзяцінства і навакольны свет тых часоў, першыя ўражанні і адкрыцці. Адным з такіх адкрыццяў для мяне стала разуменне, што людзі могуць размаўляць не па-беларуску.

Пятилетний спортсмен отжался 84 раза

Пятилетний мальчик отжался 84 раза на соревнованиях в Минске. В чём ещё победили ребята из Слуцка
Фото «Кур'еру» предоставил Павел Гончаренко
Воспитанники слуцкого спортивного клуба «Триумф» приняли участие в соревнованиях по пятиборью, которые прошли в Минске 6 февраля. Они завоевали пять кубков из девяти. Самый младший участник Олег Тюлькин, которому сейчас 5 лет, победил в трёх личных номинациях. Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф», рассказал «Кур'еру» подробности.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 февраля. Обзор, Слуцк