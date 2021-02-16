Почему у жителей Слуцка в январе «потяжелели» жировки. У некоторых аж на 73%

К 16 февраля многие случчане уже получили жировки за январь. Суммы в них заметно больше, чем в прошлом месяце. Так, за 2-комнатную квартиру за декабрь жительница Слуцка заплатила 29,27 рубля, а за январь — 50,50 рубля (больше на 73%).

Другая случчанка за «трёшку» заплатила за декабрь 80,15 рубля, а за январь — 123,25 рубля (плюс 54%). Третья — в прошлом месяце получила счёт на 52,50 рубля, а в этом — на 69,59 рубля (больше примерно на 33%).

Реклама

«Кур'ер» разбирался, почему так произошло.

Изменились тарифы

Как уже писал «Кур'ер», в 2021 году цены на ЖКУ меняются дважды. Первый раз — с 1 января, второй — с 1 июня. Так же было и в прошлом году. С актуальными тарифами можно ознакомиться на сайте ЖКХ.

Выросшие цены на коммунальные услуги, в рублях

Техническое обслуживание (за кв. м) — 0,1322 (было — 0,1187).

Капитальный ремонт (за кв. м) — 0,1800 (0,1300).

Холодное водоснабжение (за куб. м) — 1,0445 (0,9384).

Канализация (за куб. м) — 0,8604 (0,7749).

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами (за куб. м) — 9,2583 (8,6019).

Санитарное содержание вспомогательных помещений (с человека) — 0,5100 (0,4764).

Освещение вспомогательных помещений, кроме лифтов (с человека) — 0,7100 (0,6500).

Почему в декабре вышло намного дешевле

Как и в январе-2020, в январе 2021 года сделали перерасчёт за период с марта по декабрь за освещение мест общего пользования и за работу лифта. К примеру, в первом приведённом нами примере случчанке после перерасчёта вычли из жировки за декабрь 11,58 рубля. Ещё одна причина — по некоторым позициям объёмы потребления в январе были больше, чем в декабре. Например, на обогрев квартир потребовалось больше Гкал.