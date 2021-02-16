«Мне хочется сделать так, чтобы у детей глаза горели на уроках». Молодой учитель из Слуцка о себе, учениках и физике

О том, что на уроках в школе делают роботы, как открыть скрытые способности в обычных учениках и возможностях достойных зарплат для педагогов, рассказал Дмитрий Чернов, молодой успешный учитель.

Как пишет «Комсомольская правда», Дмитрий Чернов не планировал становиться учителем. В 2009 году он окончил школу и подал документы в университет МЧС. Набранных баллов для поступления хватало. Но на оставшиеся бюджетные места в первую очередь брали ребят со спортивными разрядами, чего у него, выпускника сельской школы, не было, несмотря на хорошую физическую подготовку. Зато в Бельской средней школе Дрибинского района, которую окончил Дмитрий, были хорошие педагоги и мало учеников. Если у тебя в классе всего шесть человек, то каждый день надо быть готовым отвечать у доски. Знаний, полученных при таком почти индивидуальном обучении, Дмитрию хватило с лихвой, чтобы поступить в Могилёвский педагогический университет. И этот случайный выбор оказался неожиданно удачным и правильным! Учителю физики и астрономии Слуцкой средней школы № 11 Дмитрию Чернову нет и 30 лет, а он уже победитель областного конкурса «Молодой лидер Минщины» в сфере научной деятельности, а его ученики со своими изобретениями каждый год выходят в лидеры в престижных предметных конкурсах.

Реклама

«Прочувствовать на себе разряд тока — это же интересно»

— За все пять лет учёбы ни разу и мысли не было пожалеть, что поступил или выбрал не ту специальность, — говорит Дмитрий. — Правда, в университете я до последнего не представлял себя в роли учителя. Но, проработав некоторое время, понял, насколько это интересно. Мне нравится моя работа, я люблю физику.

— А вот как увлечь детей физикой? Причём так, чтобы они начали что-то изобретать, придумывать. Они сами к вам приходят с идеями?

— Физика — большая, сложная и интересная наука. И мне хочется сделать так, чтобы у детей глаза горели на уроках. Поэтому использую по максимуму и демонстрационное оборудование, и другие возможности, чтобы у учеников представление о ней складывалось не только по формулам и задачкам, но и по интересной экспериментальной части, где можно многое потрогать, увидеть. Прочувствовать на себе разряд тока — это же интересно.

Таких учеников, которые сами пришли бы с какой-то идеей, заслуживающей продолжения, мало. Разглядеть же в них потенциал очень помогают внеклассные мероприятия. Например, во время недели физики, которая проводится ежегодно у нас в школе, в них открывается то, чего не увидишь на уроках.

Так, Тимофей Стамбровский, один из самых успешных участников республиканского конкурса идей для старшеклассников «Першыя» и спикер TEDxYouth@Minsk, не выделялся ничем, когда я только пришёл в эту школу. Обычный парень из деревни, со своими особенностями (у него инвалидность по слуху). Но когда я его и ещё нескольких ребят пригласил на занятия по робототехнике, он по-настоящему раскрыл свои способности.

«Дети воспринимают робота на уроках с интересом — ведь это уже не сухая теория, а с наглядным примером»

— Проект Тимофея, насколько я знаю, можно хоть сейчас использовать в школах. Что это такое и чем он облегчит жизнь учителю и ученикам?

— Это интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники, который можно использовать для уроков в 7 — 9-х классах. Надо только скачать приложение, выбрать класс и тему урока, подключиться к роботу по Bluetooth — и он будет выполнять то, что требуется: демонстрировать траекторию движения, импульс тела, ускорение свободного падения и т. д. Условия запрограммированы, но их можно менять и дополнять. Дети воспринимают робота на уроках с интересом — ведь это уже не сухая теория, а с интересным наглядным примером.

Ученикам 7-х классов, которые только начинают изучать физику, я показываю обычно не только интересные эксперименты, но и изобретения старших ребят, разработанные для различных конкурсов. Разработки интересные: это и STEM-учебник Тимофея Стамбровского, и беспроводная зарядка — проект Лизы Гринюк, с которым она, как и Тимофей, вошла в десятку финалистов конкурса «Першыя», и приложение-гид по музеям Артура Цариковича и Анастасии Кривлени. А Тимофей даже вошёл в 2018 году в тройку победителей и получил в подарок не только последнюю модель айфона, как вся десятка финалистов, но и поездку в Австрию.

— Вот физика — предмет, который, как никакой другой, близок к реальной жизни. Куда ни кинь, все явления — сплошная физика. Но, судя по среднему баллу, который набирают абитуриенты по этому предмету, она у нас, мягко говоря, не самый популярный предмет. Почему?

— Большую роль играет то, как учитель предмет свой преподносит. Это огромная наука, всё объять невозможно как космос. Но даже с теми разделами, которые есть в школьном курсе физики, можно творить чудеса. И даже того оборудования, которое использовалось с советских времен, хватает в полной мере — ему износа нет. Что касается баллов… Знаете, я считаю, не так важно, насколько высокими они будут, как применение полученных знаний в жизни. И у меня, и у вас есть примеры, когда троечники добивались не меньших успехов, чем люди с красным дипломом.

«Сыграли свадьбу на 5-м курсе. Если бы не поженились, нас могло разделить распределение»

— Вы много занимаетесь с учениками внешкольной работой, ездите с ними на олимпиады и конкурсы. На личную жизнь это как-то влияет?

— Моя жена преподает математику в той же школе, что и я, так что, как коллега, она меня понимает, всегда радуется моим успехам. Но при этом у нас семья, две маленькие дочки, поэтому работа остаётся на работе, и нести её домой — не самое лучшее решение.

— Вы с женой в школе и познакомились?

— Нет, ещё в университете. Два с половиной года встречались, а на 5-м курсе свадьбу сыграли. Если бы не поженились, нас могло бы разделить распределение. Обычно направляют на работу по месту жительства, и жена моя могла уехать в Слуцк, а я — на Могилёвщину. А так мы вместе уехали в Солигорск. Там нам, как молодой иногородней семье, предоставили общежитие, потом, когда первая дочка родилась, мы сняли квартиру. А когда через три года перебрались в Слуцк, приобрели здесь жильё.

— В классах, как вы рассказывали, по 25 — 30 учеников. Легко справляться с такими коллективами молодому учителю? Слушаются?

— А как по-другому? Я думаю, что учитель-мужчина — это уже как-то дисциплинирует, — смеётся Дмитрий. — Работать со всеми стараешься одинаково, но дети разные, воспринимают материал все по-своему. С некоторыми и по пять раз приходится одно и то же повторять.

— Единицы и двойки ставите?

— Единицы — нет, а двойки иногда для профилактики приходится. Обычно только в дневник. С предупреждением: не подготовишься к следующему уроку — продублирую в журнал. В итоге исправляются.

«Когда-нибудь возникнет такая ситуация, что будут говорить большое спасибо учителям и больше ценить их»

— Если речь заходит о профессии учителя, обычно всё сводится к тому, что нагрузка и ответственность огромные, зарплаты маленькие… Может, это уже больше миф, чем правда?

— Все успехи учителя и его учеников могут поощряться материально. Как именно — зависит от коллективного договора, от руководства. Учитель может заработать даже в обычной школе, но для этого надо потрудиться. Те же подготовки к олимпиадам — большой труд. Как и в любой сфере, здесь всё в ваших руках. Насколько качественно и ответственно вы будете подходить к своей работе, такая и зарплата будет. Я об этом постоянно говорю своим ученикам.

Да, учитель — очень сложная профессия, и сейчас она не такая престижная. Увы, у нас не Япония, где учитель как бог, потому что благодаря ему человек получает знания, которые становятся основой его профессии, успеха в ней, а значит, и всей его жизни. Там, если учитель сделал замечание — хоть провались, но сделай. А у нас ещё и родители начинают выяснять отношения: а почему это вы моему ребёнку делаете замечания? В школах бывают конфликты, потому что учитель как для родителей, так и для многих детей не является авторитетом. Упущение это давно сделано, потом пошло по накатанной, и эту ситуацию не исправить одним днем.

Вспомните, до коронавируса принято было врачей ругать, критиковать. А пришла эпидемия — и их благодарят, они герои. На мой взгляд, когда-нибудь возникнет такая ситуация, что будут говорить большое спасибо учителям и ценить их больше, чем сейчас. В России, где школы ушли на дистанционное обучение, возможно, очень скоро поймут, насколько важны учителя. У нас такого момента не было. Возможно, это и хорошо для качества образования, но к работе учителя отношение не изменилось.