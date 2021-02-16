Следственный комитет прокомментировал утреннюю облаву на журналистов и правозащитников

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные.

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Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

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