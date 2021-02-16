Силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам. По всей стране

TUT.BY
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Рано утром 16 февраля Борис Горецкий, пресс-секретарь общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ), успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к Олегу Агееву, юристу БАЖ, и Андрею Бастунцу, председателю Белорусской ассоциации журналистов. Кроме того, у журналистов и правозащитников в разных городах также проходят обыски. Получить комментарий в МВД по существу TUT. BY пока не удалось.

Силовики пришли в БАЖ, к правозащитникам и журналистам по всей стране
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.

Почему в офисе БАЖ будет проводиться обыск — она не знает. На соответствующий вопрос сотрудники милиции отвечают, что все нужные бумаги покажут, когда придет время.

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С Горецким и Агеевым связаться не удалось: телефон Горецкого доступен, но он не отвечает на звонки, Агеева — отключен.

Сабина Брило также сообщила, что обыск прошел у нее дома — сотрудники милиции изъяли телефоны у ее сына и его девушки.

«Около 8.55 в офис БАЖ приехала группа из нескольких человек. Они представились сотрудниками министерства внутренних дел. Сказали, что в офисе будут проводиться оперативно-следственные действия. С ними и Андрей Бастунец», — сообщает журналист TUT.BY.

СПРАВКА. Белорусская ассоциация журналистов — белорусская неправительственная общественная организация. Объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию. Образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. Выступает в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

Пришли к журналистам и правозащитникам

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», утром 16 февраля сотрудники ОМОНа пришли в дом Ларисы Щиряковой, гомельской журналистки-фрилансера. У нее поводят обыск в рамках уголовного дела по ст. 362 УК Беларуси (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Обыск идет и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица.

Обыски проводятся и у членов могилевского отделения «Вясны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, а также могилевского журналиста Алеся Буракова-младшего.

Кроме того, обыски проводятся у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Вясна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой.

Обыск прошёл и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Его телефон отключен.

Рано утром прошел обыск у витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Искали документы, но забрали только флешку и книгу «Мониторинг отделений милиции». Сама Ирина на свободе.

Начался обыск и у пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгении Паращенко.

Обыск идет и у минской правозащитницы «Вясны» Натальи Сацункевич.

Недоступен брестский правозащитник Владимир Величкин, на звонки не отвечает и его супруга. Кроме того пришли с обыском к родителям брестских волонтеров Екатерины Бажко и Анны Богданович.

Также сообщается об обысках у членов независимого профсоюза РЭП — Игоря Комлика, Андрея Комлика-Яматина, а также об обыске в офисе организации. Не отвечают на телефонные звонки лидер РЭП Геннадий Федынич и и председатель профсоюза Василий Завадский.

У юриста Кристины Рихтер, которая читала лекции по распределению и трудовым правам молодым специалистам, также прошел обыск. Он проводился в рамках уголовного дела по ст. 342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). У нее забрали телефон и документы, касающиеся деятельности БАЖ.

Сообщается, что обыски проводятся с участием сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

«Всю информацию мы будем размещать на наших ведомственных ресурсах, а пока мы работаем с этой информацией», — заявила Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

Позже в Следственном комитете прокомментировали массовые обыски по всей стране.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — сообщили в Следственном комитете.

Информацию об обысках в БАЖ прокомментировали также в провластном Белорусском союзе журналистов.

«По предварительным данным следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ», — заявили в БСЖ.