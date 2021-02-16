Хотела накопить деньги на покупку собаки: 15-летняя брестчанка занималась проституцией

В Бресте проводится проверка по факту вовлечения в занятие проституцией 15-летней жительницы города. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

15-летнюю брестчанку в занятие проституцией вовлекла её 17-летняя подруга, причём с подачи своего 50-летнего сожителя. Девочка призналась, что таким образом зарабатывала деньги на давнюю мечту — покупку собаки.

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Также проводится проверка ещё по одному похожему факту. 14-летняя брестчанка влюбилась в 18-летнего парня. Однажды он сказал ей, что ему срочно нужны деньги, а найти нужную сумму в короткий срок он не может.

Он попросил подругу ему помочь, и девочка согласилась. В итоге она начала встречаться с другими мужчинами за деньги и отдавала их «бедному» молодому человеку. Оперативниками установлено, что у подростка было шесть подобных свиданий.

Также в прошлом году милиционеры задержали 36-летнего жителя Пинска, который переписывался с малолетними (дети до 14 лет) и несовершеннолетними девочками.

Мужчина вёл активную переписку с малолетними в социальных сетях. Он знакомился с девочками 10−14 лет из разных городов Беларуси. Вначале становился для них «виртуальным другом». Через некоторое время переходил к откровенным разговорам на интимные темы, после чего высылал свои интимные фотографии. В итоге сотрудниками ОНиПТЛ Пинского ГОВД установлено около 20 таких диалогов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за развратные действия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.