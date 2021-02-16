Молодожёны-2021. День рождения семьи – 13 февраля

Фотография и история знакомства одной слуцкой пары.

Антон и Екатерина Дробыш

Молодожёны познакомились полтора года назад в одном из ресторанов Слуцка. Антон отдыхал со своей компанией, а Екатерина — со своей. Молодому человеку понравилась незнакомка за соседним столиком, и он попросил у неё номер телефона, сказав при этом: «Я тебе завтра позвоню». Екатерина не верила, что это случится, но на завтрашний день Антон позвонил. Так началась история знакомства и отношений будущих молодожёнов.

Предложение Антон сделал в день рождения Екатерины. И девушка ответила согласием.

Реклама

Медовый месяц молодая семья планирует провести на Ибице, если будет позволять эпидемическая ситуация.

В ТЕМУ. «Взаимные лайки и случайные встречи». Молодожёны-2020 Слуцка: цифры, факты и истории знакомств