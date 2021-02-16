COVID-19: Минздрав временно обновил перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта

Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача, временно расширен. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Перечень дополнили препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы. Ознакомиться со списком препаратов можно на сайте Минздрава (его же мы приводим ниже — под этой информацией).

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Изменения связаны с тем, что указанные препараты чаще всего применяют пожилые люди с хроническими заболеваниями, а они наиболее восприимчивы к заражению коронавирусом.

«Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание. В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Лекарственные препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ

Средства для лечения сахарного диабета

Пероральные гипогликемизирующие средства:

Метформин (таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с одифицированным высвобождением)

(таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с одифицированным высвобождением) Глибенкламид (таблетки)

(таблетки) Гликлазид (таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением)

(таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением) Гликвидон (таблетки)

(таблетки) Метформин + глибенкламид (таблетки; таблетки, покрытые оболочкой)

Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ

Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:

Омепразол + домперидон (капсулы с модифицированным высвобождением)

Лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

Средства для лечения заболеваний сердца

Периферические вазодилятаторы, используемые при лечении заболеваний сердца:

Изосорбид динитрат (таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой)

(таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой) Изосорбид мононитрат (капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки)

(капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки) Молсидомин (таблетки)

Антигипертензивные средства

Средства центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации:

Моксонидин (таблетки, покрытые оболочкой)

Мочегонные средства

Калийсберегающие диуретики:

Спиронолактон (таблетки; капсулы)

Бета-адреноблокаторы

Бета-адреноблокаторы:

Соталол (таблетки)

(таблетки) Бисопролол (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Небиволол (капсулы)

(капсулы) Бисопролол + ацетилсалициловая кислота (таблетки)

(таблетки) Карведилол (таблетки; капсулы)

Бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидными диуретиками:

Небиволол + гидрохлоротиазид (таблетки, покрытые оболочкой)

Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими диуретиками:

Атенолол + хлорталидон (таблетки, покрытые оболочкой)

Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими средствами:

Бисопролол + амлодипин (таблетки)

Блокаторы кальциевых каналов

Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды:

Лерканидипин (таблетки, покрытые оболочкой)

Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце:

Дилтиазем (таблетки; таблетки ретард, покрытые оболочкой; капсулы пролонгированного действия)

Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента:

Зофеноприл (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Периндоприл (капсулы; таблетки, покрытые оболочкой)

(капсулы; таблетки, покрытые оболочкой) Рамиприл (таблетки; капсулы)

(таблетки; капсулы) Фозиноприл (таблетки)

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с другими средствами:

Периндоприл + индапамид (капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой)

(капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой) Рамиприл + гидрохлоротиазид (таблетки)

(таблетки) Периндоприл + амлодипин (таблетки; капсулы)

(таблетки; капсулы) Рамиприл + амлодипин (капсулы)

(капсулы) Периндоприл + амлодипин + индапамид (таблетки; таблетки, покрытые оболочкой)

Антагонисты ангиотензина II:

Валсартан (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Лозартан (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Кандесартан (таблетки)

(таблетки) Олмесартана медоксомил (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Телмисартан (таблетки)

Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими средствами:

Валсартан + гидрохлоротиазид (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Кандесартан + гидрохлоротиазид (таблетки)

(таблетки) Лозартан + гидрохлоротиазид (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Телмисартан + гидрохлоротиазид (таблетки)

(таблетки) Амлодипин + валсартан (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Лозартан + амлодипин (таблетки, покрытые оболочкой)

Гиполипидемические средства

Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства:

Аторвастатин (таблетки, покрытые оболочкой)

(таблетки, покрытые оболочкой) Розувастатин (таблетки, покрытые оболочкой)

Гиполипидемические средства, комбинации:

Розувастатин + эзетимиб (капсулы)

(капсулы) Амлодипин + аторвастатин (таблетки, покрытые оболочкой)

Лекарственные препараты для лечения мочеполовой системы и половых гормонов

Средства для лечения урологических заболеваний

Средства, применяемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы:

Тамсулозин (таблетки пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия)

Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулин

Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:

Левотироксин натрия (таблетки)

Антитиреоидные средства:

Тиамазол (таблетки; таблетки, покрытые оболочкой)

Лекарственные препараты для лечения дыхательной системы

Средства для лечения заболеваний носа

Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии:

Мометазон (спрей назальный дозированный)

(спрей назальный дозированный) Беклометазон (спрей назальный дозированный)

(спрей назальный дозированный) Флутиказон (спрей назальный дозированный)

(спрей назальный дозированный) Неомицин + полимиксин Б + дексаметазон + фенилэфрин (спрей назальный)

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами:

Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)

Средства для лечения заболеваний органов чувств

Средства, применяемые в офтальмологии

Средства для лечения глаукомы и миотики:

Бринзоламид (глазные капли)

(глазные капли) Дорзоламид (глазные капли)

(глазные капли) Бринзоламид + бримонидин (глазные капли суспензия)

(глазные капли суспензия) Тимолол (глазные капли)

(глазные капли) Бринзоламид + тимолол (глазные капли; глазные капли суспензия)

(глазные капли; глазные капли суспензия) Латанопрост + тимолол (глазные капли)

(глазные капли) Тафлупрост + тимолол (глазные капли)

(глазные капли) Травопрост + тимолол (глазные капли)

(глазные капли) Латанопрост (глазные капли)

(глазные капли) Тафлупрост (глазные капли)

(глазные капли) Травопрост (глазные капли)

Прочие офтальмологические средства:

ЦитохромС + аденозин + никотинамид (глазные капли)

(глазные капли) Азапентацен (глазные капли)

Средства для лечения заболеваний глаз и уха

Кортикостероиды в комбинации с противомикробными средствами: