Угрожал ножом 10-летней девочке, чтобы она ничего никому не рассказала. В Солигорске задержали педофила

Нападение произошло вечером 14 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов Солигорска. 20-летний житель соседнего района, угрожая ножом десятилетней девочке, совершил действия сексуального характера. Об этом сообщает «Электронный Солигорск».

Молодой человек угрожал ей расправой, если она расскажет об этом родителям или кому-нибудь ещё. Когда девочка в слезах вернулась домой и родители всё узнали, они тут же обратились в милицию.

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Подозреваемый пытался скрыться, на его поимку задействовали все службы. Приметы подозреваемого были скудными, но военнослужащим 4-й отдельной патрульной роты в/ч 3310 удалось задержать его на вокзале при попытке покинуть город. При этом до отъезда оставались считанные минуты.

В содеянном гражданин признался.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК РБ (Иные действия сексуального характера, совершённые вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершённые в отношении заведомо малолетнего (малолетней)).

По этой статье солигорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.