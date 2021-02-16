Испеки блины, угости «Кур’ер» - и выиграй муку к Масленице. Конкурс от Слуцкого КХП

Газета «Кур'ер» совместно со Слуцким комбинатом хлебопродуктов запускает конкурс «Масленичный блин», посвящённый Масленице -2021. Предлагаем слуцким хозяюшкам побороться в кулинарном поединке. Четыре победителя получат в подарок фирменную продукцию Слуцкого КХП и «Кур'ера».

Реклама

Для кого конкурс

Для тех, кто любит готовить и экспериментировать. Для тех, у кого есть фирменные семейные рецепты.

Что надо сделать

1. Испечь блины. Можно с начинкой, можно без, как посчитаете нужным.

2. Креативно оформить их и дать название.

3. Принести их в редакцию газеты «Кур'ер» до 5 марта. Адрес: ул. Ленина, 128. Режим работы: с 8 до 17 часов, с 13 до 14 — обед. Предварительно необходимо позвонить по номеру (8 033) 318 99 30 (Виктория).

4. Оставить свои контакты для обратной связи.

Как будут выбирать победителя

В составе жюри будут сотрудники газеты «Кур'ер» и Слуцкого комбината хлебопродуктов. Они оценят работы случчан по вкусу, внешнему виду и названию. Из всех участников организаторы выберут трёх победителей, которые получат подарки к Масленице. Четвёртого победителя они определят путём читательского голосования — по внешнему виду и названию — в соцсетях издания.

Если у вас остались вопросы, звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Партнёр конкурса — Слуцкий комбинат хлебопродуктов