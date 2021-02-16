В Слуцком районе выгорело четверть деревни

В воскресенье, 14 февраля, в 5.13 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение, что загорелся дом в деревне Ковержицы. Он был заброшен. Всего в населённом пункте четыре дома.

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем. Дом деревянный, размерами 3×6 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрофицирован.

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Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. В результате пожара уничтожена кровля, дом выгорел изнутри, повреждены стены. Напомним, что Ковержицы — одна из самых меленьких деревень Слуцкого района, куда «Кур'ер» ездил в январе. В этом населённом пункте четыре доме. Жилых только два. Сгорел заброшенный дом. Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!