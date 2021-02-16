Житель Слуцка толкнул инспектора ГАИ в грудь, а затем ударил головой в нос. Суд вынес приговор

В понедельник, 15 февраля, суд Слуцкого района вынес приговор 22-летнему случчанину по уголовному делу за нападение на сотрудника ГАИ. Ему дали 2 года и 2 месяца колонии общего режима и назначили штраф около 3000 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.

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Что произошло

Как сообщает пресс-служба суда, сотрудники Слуцкой ГАИ остановили обвиняемого с признаками алкогольного опьянения для проверки. Тот умышленно толкнул руками инспектора ДПС в область груди, после чего один раз ударил готовой в область носа потерпевшего, чем причинил последнему телесные повреждения.

Раньше обвиняемого уже штрафовали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также лишали права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. В течение года случчанин совершил такое же нарушение. От освидетельствования на алкоголь обвиняемый отказался.

Приговор суда

Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Кроме этого, случчанин должен уплатить в доход государства штраф в размере 100 базовых величин (2900 рублей).

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего 100 рублей материального возмещения морального вред.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.