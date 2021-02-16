Отмена единого налога и упрощённая система налогообложения: какие изменения готовят для ИП

Комитет госконтроля направил пакет предложений в Минфин, Минэкономики, МНС и Минтруда. Ожидается, что нововведения при одобрении будут приняты уже в следующем, 2022 году. Что же предлагают в КГК, пишет TUT.BY.

Про единый налог и упрощённую систему налогообложения

Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощённую систему налогообложения (УСН) с становлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.

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Начать вводить изменения предлагают с предпринимателей, которые занимаются «высокодоходными видами деятельности» — сборка мебели, отделочные строительные работы, дополнительные жилищно-коммунальные услуги. В качестве примера приводится ИП, которые занимаются обслуживанием домофонов и систем видеонаблюдения. Утверждается, что рентабельность у них на уровне 60−70%.

При этом для некоторых ИП предлагается повысить ставки налога при упрощённой системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительны затраты».

— Отчасти это позволит снизить привлекательность для ИП этих видов деятельности и будет способствовать их трудоустройству на штатную должность с уплатой отчислений в ФСЗН, а также уменьшить выгоду для субъектов хозяйствования при заключении разовых договоров с целью вывода средств, — утверждается в документе.

Фактически разработанные предложения по ИП означают повышение для них налогов, для некоторых — до 16%.

Про ФСЗН

Для ИП также предлагают повысить взносы в ФСЗН. «Учитывая, что отдельные виды деятельности являются нематериалоемкими, полагаем целесообразным определить перечень таких видов деятельности и установить для них увеличенный обязательный нижний пороговый размер отчислений в ФСЗН», — предлагается в письме.

Индивидуальные предприниматели в Беларуси уплачивают взносы в ФСЗН по особой схеме. Минимальная сумма, которую они должны ежемесячно вносить в фонд, — 35% от минимальной зарплаты — 29% на пенсионное страхование + 6% на социальное страхование. При желании можно больше, в таком случае будущая пенсия будет солиднее. Но большинство ИП уплачивают взносы по нижней планке, в итоге получают небольшие выплаты на заслуженном отдыхе. Возможностью вносить более солидные суммы в фонд, чтобы на пенсии получать побольше, пользуются примерно около 5% ИП. Но и пенсии предприниматели тогда получают невысокие. То есть каждый ИП сам для себя решает этот вопрос: платить более солидные взносы в ФЗСН во время работы и обеспечить себе более солидную пенсию или же ограничиться установленным минимумом по взносам в фонд, но и получать невысокую пенсию. То есть в случае с ИП ответственность за размер их пенсии лежит, по большому счёту, на них самих.

Что ещё предлагают

Есть также предложения, которые направлены на сокращение наличного денежного оборота. Предлагается ввести плату 13% с сумм, которые ИП снимает со своего счёта и которые превышают определённый размер (среди вариантов по потолку — 3000 рублей в месяц или три средние зарплаты по стране).

Также предлагается установить предельные размеры расходов, которые могут быть отнесены плательщиками на затраты в виде сумм аренды за использование личных автомобилей и иного имущества.

Среди других предложений — ужесточить меры ответственности за нарушения в налоговой сфере.