Курение вейпов — электронных сигарет — не менее опасно, чем курение табака. Какие вещества, кроме никотина, попадают в организм вейперов и стоящих рядом людей, рассказали «Кур'еру» специалисты Слуцкого зонального Центра гигиены и эпидемиологии.

Вейперы — это новая категория курильщиков, которые используют сигареты с электронной начинкой. В число заядлых вейперов попадают не только новички, но и бывшие курильщики обычных сигарет.

Реклама

Распространённые мифы об электронных сигаретах



1. Они помогают бросить курить. Это неправда.

Во-первых, вейпы тоже вызывают никотиновую зависимость, хоть и не в таких объёмах, как табачные изделия.

На электронных сигаретах заявленное количество никотина часто не совпадает с фактическим содержанием и может быть в разы больше.

Никотин, содержащийся в жидкостях, вызывает зависимость, а также приводит к развитию раковых заболеваний.

Во-вторых, люди, у которых не получается завязать с табаком, становятся курильщиками в квадрате: «смолят» и обычные сигареты, и электронные. Доказанного влияния на отказ от сигарет в результате перехода на электронные аналоги нет. Даже год спустя после перехода на вейпы курильщики по привычке тянутся к обычным сигаретам с табаком.

2. Электронные сигареты безопасны. Это не так.

В выделяющемся паре при курении электронных сигарет содержится 31 опасное вещество. Из-за отсутствия строгого контроля узнать дозировку тех или иных веществ почти нереально. Даже если на упаковке написано, что это устройство с низким содержанием никотина, потребитель этого проверить не сможет.

Вейпы во время парения вырабатывают формальдегид. Он угнетает центральную нервную систему. К тому же, при нагревании аккумулятора концентрация выделяемых канцерогенных веществ значительно увеличивается.

Он угнетает центральную нервную систему. К тому же, при нагревании аккумулятора концентрация выделяемых канцерогенных веществ значительно увеличивается. Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию токсичных веществ: акролеина и формальдегида. Пропиленгликоль накапливается в организме, вызывая аллергические реакции, раздражение, образование гнойников, нарушает работу печени и почек. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение.

накапливается в организме, вызывая аллергические реакции, раздражение, образование гнойников, нарушает работу печени и почек. раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение. Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, вызывают аллергию и бронхиальную астму. В 75% ароматизаторов для курения учёные обнаружили токсичный химикат диацетил. Он вызывает облитерирующий бронхиолит.

содержащиеся в жидкости для курения, вызывают аллергию и бронхиальную астму. В 75% ароматизаторов для курения учёные обнаружили токсичный химикат Он вызывает облитерирующий бронхиолит. В вейпах содержатся всякие многоатомные спирты и эфиры. Они разрушают мозг и «ослабоумливают» человека.

3. Курить электронную сигарету можно долго. Это распространённое заблуждение.

Многие подростки, считая, что электронные сигареты безопаснее, чем обычные, курят их бесконечно. У молодых людей повышается риск развития болезней лёгких, включая астму. Бесконтрольное вдыхание пара, содержащего никотин, приводит к передозировке этим веществом. Появляется головокружение, тошнота, головная боль, повышенное слюноотделение, диарея, общая слабость.

А ещё использование одного вейпа группой людей может привести к передаче инфекционных заболеваний, таких как гепатит и туберкулёз.

Вейпы особенно опасны:

