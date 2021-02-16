«Убираем постепенно». Директор Слуцкого ЖКХ рассказал, как решают проблему со снегом, и попросил отнестись к ситуации с пониманием

Из-за обильных снегопадов на прошлой неделе были сложности в работе общественного транспорта, передвижения личных автомобилей и пешеходов. О том, как решают проблему с очисткой снега в городе, рассказал «Слуцкому краю» Николай Воронько, директор КУП «Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство».

— Циклоны «Ларс» и «Фолкер» принесли очень много снега, который постепенно убираем, подчеркну, постепенно. Вся снегоуборочная техника Слуцкого ЖКХ работает в круглосуточном режиме, в ЖКХ организовано ночное дежурство. В минувшие выходные на уборку снега привлекали дополнительно ещё восемь единиц большегрузной техники других организаций. Проводится посыпка песчаной смесью городских дорог и тротуаров.

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В первую очередь чистим центральные улицы, тротуары города, переходя на другие улицы и территории Слуцка. Снег вывозим тоже поэтапно, по мере значимости объектов. На ручной уборке снега в Слуцке заняты более 120 человек, которые убирают дворы многоэтажек, другие территории.

В интернете можно прочесть недовольные отзывы некоторых случчан на несвоевременную уборку снега в жилых микрорайонах города. В одночасье справиться с этой задачей не представляется возможным. Обращаемся к случчанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, мудро, доброжелательно, а не обострять её. Затрудняет уборку дворовых территорий многоэтажных застроек от снега припаркованный там личный транспорт, который мешает проходу снегоуборочной техники. Так что потрудитесь, пожалуйста, убрать его.

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