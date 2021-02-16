Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

В Слуцке в центре технического и прикладного творчества учащейся молодёжи проходит выставка работ смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Об этом «Куреру» рассказали в Слуцком РОЧС.

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Юные таланты показали своё творчество в различных техниках и использовали разные материалы — карандаши, акварель, гуашь, бумагу, картон, дерево, металл, пластмассу, глину, пластилин, ткани, нитки и множество других. Их творческие работы — своеобразная благодарность спасателям за их непростой и необходимый труд.

Взрослые и дети могут познакомиться с творчеством ребят. Лучшие работы будут представлять Слуцкий район на областном конкурсе с 1 по 5 марта в Логойском районе в городском посёлке Плещеницы. Жюри определит победителей в нескольких номинациях: рисунок, поделка, плакат, модель пожарной аварийно-спасательной техники, малая архитектурная форма, сказка, рассказ, стихотворение и стикерпак.