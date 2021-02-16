Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Отдел новостей
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В Слуцке в центре технического и прикладного творчества учащейся молодёжи проходит выставка работ смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Об этом «Куреру» рассказали в Слуцком РОЧС.

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Юные таланты показали своё творчество в различных техниках и использовали разные материалы — карандаши, акварель, гуашь, бумагу, картон, дерево, металл, пластмассу, глину, пластилин, ткани, нитки и множество других. Их творческие работы — своеобразная благодарность спасателям за их непростой и необходимый труд.

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото
Фотографии: Слуцкий РОЧС
Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Слуцкие дети показали, какими они видят спасателей. Фото

Взрослые и дети могут познакомиться с творчеством ребят. Лучшие работы будут представлять Слуцкий район на областном конкурсе с 1 по 5 марта в Логойском районе в городском посёлке Плещеницы. Жюри определит победителей в нескольких номинациях: рисунок, поделка, плакат, модель пожарной аварийно-спасательной техники, малая архитектурная форма, сказка, рассказ, стихотворение и стикерпак.