Что 20 лет назад в деревне под Слуцком в интервью рассказал воин-«афганец». Видео

20 лет назад в деревне Квасыничи Слуцкого района проходил традиционный районный слёт воинов-«афганцев». Там собралось несколько десятков человек. Районное и городское начальство рассказывало о становлении тогда ещё совсем молодого белорусского государства, внешних угрозах и созидательном труде «афганцев» на благо страны.

«Афганцы» и до, и после встречи общались друг с другом и вспоминали свои боевые будни, рассказывали, как живут сейчас.

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Имени рассказчика на видео мы не знаем (если знаете, напишите в Viber на номер (8029) 329 29 34). Он артиллерист. Рассказал о гибели одного из бойцов, когда тягач падал в пропасть, а солдат спрыгнул с него, попав под гусеницу. Вспоминал, насколько тяжёлыми были снаряды для заряжания гаубиц (по 21 кг) и как поддерживали огнём отряд, попавший в засаду душманов.

Видео: Фёдор Корзун. Из личного архива автора. Эти кадры публикуются впервые.

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