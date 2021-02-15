Ремонт путей. 23 февраля отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ во вторник, 23 февраля, отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк-Солигорск-Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».
Отменяются рейсы:
- № 6523. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 8.39, прибытие в Солигорск в 11.48).
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.