Ремонт путей. 23 февраля отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ во вторник, 23 февраля, отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк-Солигорск-Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

Отменяются рейсы:

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№ 6523. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 8.39, прибытие в Солигорск в 11.48).

№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Осиповичи в 16.08).