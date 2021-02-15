Как в Слуцке прошла свадебная выставка Wedding PRO 2021. Фото

14 февраля «Кур`ер» побывал на интерактивной свадебной выставке Wedding PRO 2021. Организаторы — «Слуцк ТВ» и Слуцкий отдел ЗАГС. Наше же издание выступило информационным партнёром.

Читайте, как прошла выставка, и смотрите нашу фотоподборку с мероприятия.

Пары, подавшие заявление в ЗАГС, принимали участие в розыгрыше подарков и скидок на предстоящую свадьбу. Главным призом была свадьба «под ключ».

Для гостей выставки был организован показ свадебных платьев.

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На выставке работали фотозоны, beauty-зона для невест, а также фуршет от слуцких ресторанов и кондитеров.Для будущих молодожёнов женский проект Lampa выпустил «свадебный» буклет, в котором собрал полезную информацию от слуцкого бизнеса.