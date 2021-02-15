Как встретились ветераны Афгана у «Чёрного тюльпана» в Солигорске. Фото

Сегодня, 15 февраля, в Солигорске у памятника «Чёрный тюльпан» состоялся митинг-реквием по погибшим в Афганистане.

Сюда пришли бывшие «афганцы» и жители города.

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«Прошло много лет, как закончилась та война, но и сегодня Афган в наших сердцах», — сказал Владимир Габа, ветеран, отслуживший в Афганистане с 1981 по 1983 год.

Прозвучали залповые выстрелы, вспомнили имена погибших, возложили цветы на каждый памятный камень. А оставшиеся в живых участники той войны подходили друг к другу, чтобы обняться. Я уходил с митинга с мыслью: «Зачем это было нужно?». Слова, слова…