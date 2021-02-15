Компьютерный томограф в Слуцкой ЦРБ заработает с 16 февраля

Со вторника, 16 февраля, в Слуцкой больнице после ремонта снова заработает компьютерный томограф. В нём установили новую рентгеновскую трубку.

Также с этого числа прекращает свою работу 5-е инфекционное отделение, сообщает «Слуцкі край».

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Напомним, что рентгеновская трубка вышла из строя из-за интенсивного использования томографа. Также она выработала свой ресурс. Новая деталь стоила 154 тысячи евро. Покупка финансировалась из бюджета. Это самая дорогая часть компьютерного томографа. Эксплуатация томографа в Слуцкой больнице началась 19 февраля 2016 года, то есть почти 5 лет назад. Тогда специалисты рассказывали «Кур'еру», что доза облучения на этом аппарате почти в 28 раз выше, чем, например, в флюорографическом.