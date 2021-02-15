По СТВ показали известных белорусов под песню «Накажи их, Боже». Видео

В воскресенье, 14 февраля, в программе «Неделя» на телеканале СТВ под песню «Накажи их, Боже, накажи» Михаила Ножкина, советского музыканта, показали известных белорусов. TUT. BY опубликовал видео.

В первой части показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Виктора Бабарико, Павла Латушко, Евгения Перлина, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало и других людей.

Вторая часть видео проходит на «позитивной ноте». Слова меняются на «Сохрани их, Боже» и на экране появляются делегаты ВНС во главе с Александром Лукашенко.