«Расчищается всё и везде». В Слуцком ЖКХ рассказали, как убирают снег, который принёс циклон Volker

На прошедших выходных, 13 и 14 февраля, в городе на расчистке снега была задействована вся техника Слуцкого ЖКХ. Всего это 26 единиц. Коммунальщики работали круглосуточно — всё расчищали и посыпали песком.



Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ.

Елена Коржаневская рассказала (по состоянию на 11 утра — Прим.ред.), что видела фото и видео читателей, которые они присылали в «Кур'ер» в выходные. По её словам, эти обращения уже неактуальны, так как работы продолжаются. «Расчищается всё и везде», — добавила она.

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Также уборкой снега занимались предприятия. При необходимости они предоставляли «Амкодоры».

Елена Корженевская просит жителей Слуцка не ставить свои машины вдоль дорог. Это очень мешает работе снегоуборочной техники.

«Очень затруднена работа техники. Просим людей не ставить машины вдоль дорог, бывает, что и с обеих сторон, чтобы мы могли расчистить как положено. Во дворах такая же ситуация. Машины припаркованы очень плотно. Если пойдёт наш большой пескоразбрасыватель, он не сможет проехать, потому что ему не хватит места. У маленького трактора нет возможности разбросать песок. Просим людей ставить транспорт организованно, а не бросать у дороги», — сказала замдиректора Слуцкого ЖКХ.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, в Беларусь пришёл циклон Volker. По данным метеостанции «Слуцк», толщина снега составила 25 см, за выходные она уменьшилась до 23-х. Погода вызвала настоящий снежный коллапс — машины буксовали, застревали не только в городе, но и в районе. Одни жители жаловались, что проезды во дворах никто не чистит, другие — выходили с лопатами и убирали снег сами.

Кроме этого, читатели «Кур'ера» рассказывали, как пригородные автобусы не доезжали до конечных остановок в деревнях, в сёла также не смогли «пробраться» ни автолавки, ни медики. В Слуцке, например, «скорая» застряла во дворе микрорайона «Чехова». Выехать помогли местные жители.