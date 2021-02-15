«Ты заходи, если чё!» Как гараж в Слуцке превратился в обустроенную «квартиру» (фото)

В одном из гаражных кооперативов Слуцка, в 11-м городке, есть гараж, который больше напоминает уютную комнату. Хозяин Владимир рассказал «Кур'еру», много ли времени заняло обустройство и как использует помещение.

«Ты заходи, если чё!»

Этот гараж сразу обращает на себя внимание забавной надписью, которая цитирует слова персонажа из известного мультфильма «Жил-был пёс»: «Ты заходи, если чё!».

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Изнутри помещение отделано «шубой», а по углам выложено декоративной плиткой «под кирпич». Пол покрыт керамической плиткой, а потолок обит ОСБ.

Обстановка в этой «мужской квартире» вполне уютная, есть вся необходимая мебель: диваны, кресла, стол журнальный и раскладной, шкаф. Есть телевизор и холодильник. Вдоль одной стены устроены современные стеллажи, которые прикрыты жалюзи. На другой стене — памятные фотографии с женой и друзьями.

«Бар у Володи»

«Мне нравится здесь бывать, особенно приятно то, что всё сделано моими руками, — говорит Владимир, хозяин гаража. — Обустраивал это помещение примерно год. Здесь не только храню машину и вещи, нужные автомобилисту, но и собираюсь с друзьями. В квартире в многоэтажке это трудно сделать. Когда включаешь музыку, сразу думаешь, чтобы не помешать соседям. Здесь можно не только заняться делами, но и спокойно провести время, на площадке — приготовить шашлык. Друзья в шутку называют это место «Бар у Володи».