Чиновники хотят внедрить новую схему накопительной пенсионной системы. О чём идёт речь

Чиновники анонсировали, что хотят поэтапно внедрять новую схему накопительной пенсионной системы. Речь про то, чтобы работник при желании отчислял до 3% от своей зарплаты и столько же добавлял наниматель. При этом для нанимателей могут снизить обязательные страховые взносы. TUT. BY поинтересовался в Минтруда подробностями возможного нововведения.

О чём идёт речь

Чиновники не первую пятилетку говорят о том, что нужно стимулировать белорусов самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех. В планах на минувшую пятилетку — 2016−2020 гг. — было «дальнейшее развитие добровольного страхования дополнительных пенсий в страховых организациях, в том числе путём создания равных условий для государственных и негосударственных страховых организаций». Эта задача, можно сказать, оказалась невыполненной. В Минтруда констатируют, что добровольными накопительными пенсиями (как корпоративными, так и индивидуальными) охвачено менее 5% работающих.

На нынешнюю пятилетку — 2021−2025 годы — у чиновников снова планы, чтобы стимулировать белорусов самостоятельно откладывать на дополнительную пенсию.

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На Всебелорусском народном собрании анонсировали возможные пенсионные изменения. Речь про то, чтобы среди прочего поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Причём чиновники хотят сделать это за счёт как самих работников, так и нанимателей: «Работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель». Проще говоря, государство предлагает белорусам для более-менее обеспеченной старости не только рассчитывать на пенсии от ФСЗН, в который отчисляли взносы всю трудовую жизнь и в котором существует дефицит, но и копить самостоятельно.

Как может работать новая схема по накопительной пенсии

В Минтруда рассказали, что проекта указа по возможным изменениям по накопительной пенсионной системе, которые озвучили на ВНС, ещё нет, «его ещё нужно обсудить со всеми заинтересованными сторонами».

— Добровольное пенсионное страхование у нас и сегодня существует. У нас сегодня есть две страховые компании, которые занимаются добровольным пенсионным страхованием, — это «Стравита» и «Приорлайф», — уточнил Валерий Ковальков, заместитель министра труда и соцзащиты. — Сегодня и работник, и самозанятый, и предприниматель может страховаться.

Речь про то, что любой белорус может оформить в одной из этих компаний договор на дополнительное накопительное пенсионное страхование. Причём сумма взноса может быть любой. Оформить на работника такую страховку может также наниматель, некоторые организации и предприятия так уже делают. Это как часть соцпакета.

— Но несмотря на то, что предоставляются различные преференции под дополнительное пенсионное страхование, застрахованы на сегодня только около 5% работников. Задача — развить добровольное дополнительное страхование, и над этим пока будем работать. Александр Лукашенко озвучил вариант «3% + 3%», будем работать над этим вариантом, — уточняет Валерий Ковальков.

Сейчас же идёт речь о том, чтобы и работник, и наниматель одновременно занимались накопительной пенсией.

— Сейчас рассматривается вопрос о том, что работник будет уплачивать какой-то взнос и наниматель тоже за него может уплачивать какой-то взнос. И чтобы взнос был соразмерным: если работник платит на него 1%, то и наниматель за него 1%. Если работник — 3%, то и наниматель за него 3%. Но вариант, что будет больше 3% от нанимателя, пока даже не рассматривается. Озвучено 3%.

Речь про то, чтобы работник при желании мог до 3% от своей зарплаты перечислять на дополнительную пенсию, столько же должен будет добавить и наниматель. И если для первых это опция при желании, то для нанимателя — обязательная, если работник захочет оформить вторую пенсию по такой схеме.

Но в Минтруда обращают внимание на то, что «одна из задач — это неувеличение нагрузки на самого нанимателя».

— Даже если наниматель будет уплачивать за работника какой-то страховой тариф на добровольное пенсионное страхование, дополнительной нагрузки на него не должно быть, — считает Валерий Ковальков. — Вполне возможно, что будут уменьшены обязательные страховые взносы для нанимателей, которые будут отчислять средства на дополнительное пенсионное страхование работников.

Сейчас обсуждается среди прочего, чтобы снизить для нанимателей, которые будут отчислять взносы на накопительную пенсию работника, снизить размер обязательных взносов в ФСЗН. При этом для работников, которые будут отчислять на дополнительную пенсию по новой схеме, сокращение взносов в ФСЗН не планируется (сейчас работник отчисляет 1% от зарплаты в ФСЗН).

Планируется, что новая накопительная пенсионная схема будет работать через страховые компании. Речи о том, чтобы сделать накопительную пенсию обязательной, пока не идёт, уточнили в Минтруда.

А как в других странах

Возьмём пример России, на который раньше ссылались наши чиновники. В России в 2009 году начала действовать и программа государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, рассчитанная на десять лет. Присоединившиеся к программе могли добровольно делать дополнительные отчисления в накопительную часть пенсии, а государство, в свою очередь, обещало внести такую же сумму на накопительный счёт, обеспечив рост вклада на 100%. С июля 2012 года начались первые выплаты накопительной части пенсии, когда достигли пенсионного возраста граждане, платившие 2-процентные страховые взносы в накопительную систему в период с 2002 по 2004 годы. Однако они составляли незначительную долю в общем размере пенсий.

При этом в 2014 году накопительные пенсии в России «заморозили». После этого «заморозку» продлевали, в очередной раз это сделали с этого года — до 2023-го.

Ранее замминистра труда Валерий Ковальков объяснял, что введение в пенсионную систему обязательной накопительной части упирается в финансовые аспекты.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.

Валерий Ковальков рассказывал, что в Минтруда также анализировали ситуацию в России. Там ввели накопительную часть пенсии, однако начиная с 2014 года правительство регулярно замораживает эти накопления и переводит их в пенсионный фонд.

— К сожалению, кризис 2015—2016 годов показал, что очень сложно эти деньги сохранить и, главное, приумножить, чтобы сохранить покупательную способность. Россия столкнулась с тем, что пенсионный фонд получил отрицательную доходность, и после этого накопления немножко заморозили. Я думаю, что речь о введении обязательного накопления может идти, только когда мы точно почувствуем стабилизацию экономики, — отмечал Валерий Ковальков.