«Дичаем…» Случчанка о проблеме с собаками в городе и деревнях (причём не только с безнадзорными)

С наступлением зимы появились проблемы не только с уборкой снега. В городах и сёлах бегают собаки. В пятницу на Майском Посаде в Слуцке бегал огромный пёс с ошейником. А в деревне не пройти мимо бесконечных собачьих стай.

В воскресенье вечером (14 февраля. — Прим. ред.) вышла на прогулку. Шла мимо дома, в котором поселились молодые хозяева. Вероятно, они решили, что в деревне можно всё. Иначе бы не выпустили огромную овчарку на прогулку. К счастью, и сами вышли. Попросила убрать питомца. Девушка и молодой человек пытались её загнать, не получилось. Другой молодой мужчина схватил собаку за ошейник и, приподняв её, затащил во двор. При этом воспитание животного сопровождалось словесным матом. Отойдя на некоторое расстояние, увидела, что собака снова бегала по улице. Возвращаться домой пришлось около этого же дома, другой дороги нет. Собака лаяла, стоя лапами на калитке, но уже во дворе. Хозяева уехали. Утром (15 февраля. — Прим. ред.) снова та же картина. Овчарка опирается лапами на калитку. Поговорила с соседом, который шёл на работу. Он рассказал, что его дочка возвращалась с внучкой из детского сада. Эта овчарка сопровождала их до дома. Уже идя домой, я заметила, что собака, свободно передвигающаяся по двору, пытается перепрыгнуть забор. Конечно, я поспешила домой.

Реклама

Позвонила в сельисполком. Надеюсь, что обращение будет эффективным. Там работают молодые и образованные сотрудники. Думаю, что на ситуацию отреагируют правильно. Только поэтому не называю деревню. Исходя из жизненного опыта, хочу сказать, что простыми беседами с такими людьми не обойтись.

Безнаказанность рождает вседозволенность. «Кур'ер», прошу вместе со мной следить за ситуацией, чтобы не пришлось называть адреса и всех действующих лиц.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».