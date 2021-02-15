Как в Слуцке отметили День памяти воинов-интернационалистов (фото)

Сегодня, 15 февраля, отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 32 года назад из Афганистана были полностью выведены советские войска. За девять лет войны там проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси, более 700 из них — жители Слуцкого района.

Торжественное мероприятие состоялось возле памятника воинам-интернационалистам, который находится на улице 14-ти Партизан. Как всё прошло, смотрите в подборке фотографий «Кур'ера».

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В ТЕМУ. На мероприятии присутствовал и Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе. В милиции «Кур'еру» рассказали, что традиционно в честь Дня памяти воинов-интернационалистов сотрудники РОВД встретились с ветеранами военных действий в Афганистане. Вячеславу Казимировичу Гордиевичу и Сергею Владимировичу Свириде вручили памятные знаки и сувениры. О них подробнее вы можете прочитать здесь.