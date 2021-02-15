Белорусы почтут память воинов-афганцев, а ещё у всех появится возможность бескорыстно проявить доброту и защитить социальную справедливость. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов . В этот день в 1989 году последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В Афганистане с 1979 по 1989 год проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси, более 700 жителей Слуцкого района. Из них 771 человек погиб, 12 — числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч — получили ранения и увечья, 718 — стали инвалидами.

. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В Афганистане с 1979 по 1989 год проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси, более 700 жителей Слуцкого района. Из них 771 человек погиб, 12 — числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч — получили ранения и увечья, 718 — стали инвалидами. 15 февраля — Сретение Господне. Этот день известен как «Представление Иисуса в храме» или «Праздник очищения Богородицы». В переводе с церковнославянского Сретение — это встреча. И речь идёт не только о встрече Иисуса со старцем, но и в символической форме это встреча язычества и христианства, Ветхого и Нового завета, встреча христианина с Господом в своём сердце.

Этот день известен как «Представление Иисуса в храме» или «Праздник очищения Богородицы». В переводе с церковнославянского Сретение — это встреча. И речь идёт не только о встрече Иисуса со старцем, но и в символической форме это встреча язычества и христианства, Ветхого и Нового завета, встреча христианина с Господом в своём сердце. 16 февраля — Починки. Один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Сразу после Сретения хозяева принимались за ремонт сельхозинвентаря, называя этот февральский день «Починками».

Один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Сразу после Сретения хозяева принимались за ремонт сельхозинвентаря, называя этот февральский день «Починками». 17 февраля — День спонтанного проявления доброты. Этот праздник появился в США, но распространился по всему миру. Главное в этот день — стараться быть добрым ко всем безгранично и бескорыстно.

Этот праздник появился в США, но распространился по всему миру. Главное в этот день — стараться быть добрым ко всем безгранично и бескорыстно. 19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих. Он учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел. Большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти и загрязнение океанов нефтепродуктами.

Он учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел. Большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти и загрязнение океанов нефтепродуктами. 20 февраля — День социальной справедливости. По решению Генеральной Ассамблеи ООН праздник впервые отметили в 2009 году. Он направлен на объединение усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равенства, благосостояния окружающих.

По решению ООН праздник впервые отметили в 2009 году. Он направлен на объединение усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равенства, благосостояния окружающих. 21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси. Утверждён в 2001 году. Первые документальные свидетельства о государственных земельных актах, которые называли ездоками, относятся к 1398 году. Уже тогда белорусы мерили землю и занимались составлением карт.