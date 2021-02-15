Белорусы почтут память воинов-афганцев, а ещё у всех появится возможность бескорыстно проявить доброту и защитить социальную справедливость. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».
- 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В Афганистане с 1979 по 1989 год проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси, более 700 жителей Слуцкого района. Из них 771 человек погиб, 12 — числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч — получили ранения и увечья, 718 — стали инвалидами.
- 15 февраля — Сретение Господне. Этот день известен как «Представление Иисуса в храме» или «Праздник очищения Богородицы». В переводе с церковнославянского Сретение — это встреча. И речь идёт не только о встрече Иисуса со старцем, но и в символической форме это встреча язычества и христианства, Ветхого и Нового завета, встреча христианина с Господом в своём сердце.
- 16 февраля — Починки. Один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Сразу после Сретения хозяева принимались за ремонт сельхозинвентаря, называя этот февральский день «Починками».
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты. Этот праздник появился в США, но распространился по всему миру. Главное в этот день — стараться быть добрым ко всем безгранично и бескорыстно.
- 19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих. Он учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел. Большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти и загрязнение океанов нефтепродуктами.
- 20 февраля — День социальной справедливости. По решению Генеральной Ассамблеи ООН праздник впервые отметили в 2009 году. Он направлен на объединение усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равенства, благосостояния окружающих.
- 21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси. Утверждён в 2001 году. Первые документальные свидетельства о государственных земельных актах, которые называли ездоками, относятся к 1398 году. Уже тогда белорусы мерили землю и занимались составлением карт.