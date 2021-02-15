В капиллярах мозга умерших от COVID-19 нашли множество микротромбов

Учёные под руководством доцента Университета Джонса Хопкинса (США) Дэвида Науэна обнаружили в капиллярах пожилых людей, которые умерли от коронавируса нового типа, множество микротромбов. Об этом написал ТАСС со ссылкой на научный журнал JAMA Neurology.

Для изучения были взяты образцы нервной ткани и сосудов пяти людей, умерших от COVID-19 и испытывавших серьёзные нарушения в работе сознания.

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В результате было обнаружено, что в капиллярах всех жертв коронавируса были следы хронической нехватки кислорода, а также скопления мегакариоцитов — клеток крови, которые отвечают за производство тромбоцитов — клеток, которые составляют основу тромбов.

Учёные пока не могут точно сказать, как они туда попали. По их оценке, причиной тому может быть то, что SARS-CoV-2 нарушает работу клеток сосудов мозга таким образом, что те начинают вырабатывать сигнальные вещества. Они заставляют мегакариоциты скапливаться в подобных клетках и запускать процесс формирования тромбов. Верно ли это предположение, покажет дальнейший анализ новых образцов тканей и сосудов мозга.