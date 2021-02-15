Сделано для себя. Случчанин рассказал, как строит одноэтажный дом на 120 «квадратов» под Минском по цене квартиры

Алексей Беликов профессионально занимается строительством частных домов. В прошлом году он решил, что пора уже и самому обзавестись загородным жильём, — продал минскую квартиру, купил участок в деревне под Минском. Что это будет за дом, скорее всего никто бы узнал, если бы Алексей не решил строиться практически в прямом эфире: завёл видеоблог на YouTube и каждый шаг к осуществлению своей мечты снимает на видео. TUT. BY поинтересовался, что же строители строят сами для себя и за сколько.

Дом за год и по цене квартиры

В строительстве Алексей не случайный человек. Он отучился по специальности в БНТУ, переехал из Слуцка в Минск и организовал стройфирму. Построив не один десяток домов клиентам, сам продолжал жить в квартире. И вот пару лет назад появилась идея обзавестись собственным домом.

Его супруга Дарья с радостью согласилась. К этому времени они успели пожить в бюджетной «однушке» на Ангарской: первый этаж, без балкона. Потом в ожидании увеличения семьи построили «двушку» с дорогим ремонтом.

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— Оказалось, что двухкомнатная и однокомнатная квартиры мало отличаются по комфорту, — говорит Алексей. — Даша выросла в частном доме в Колодищах и до этого не знала, что такое жить в четырёх стенах квартиры, постоянно слышать соседей, знать, чем они занимаются, что говорят и что готовят. Поэтому мы каждую неделю с нетерпением ждали пятницы, чтобы уехать с друзьями на природу или к родителям на шашлыки. Только бы не оставаться в квартире.

С рождением первенца супруги задумались над строительством собственного дома. Продали свою «двушку» с ремонтом, живут на съёмной. Все деньги от продажи идут на стройку.

— Многим кажется, что свой дом — это дорого и долго, — говорит Алексей. — Начал изучать тему и понял, что это заблуждение. На самом же деле, квадратный метр квартиры на 40% дороже «квадрата» частного дома.

В какой-то момент он решил на примере собственного строительства подробно рассказывать про все этапы в видеоблоге. А ещё Алексей объявил о своеобразном челлендже — построить дом за один год и по цене двухкомнатной квартиры.

Поиск участка

Всё началось с выбора участка. Как оказалось, подобрать такой, который бы понравился и Алексею, и Дарье, не так-то и просто. Выяснилось, что у супругов разные взгляды на выбор места жительства.

— Для меня важно было, чтобы от Минска (а значит, от садика, школы и поликлиники) было недалеко, — говорит Даша. — Я привыкла жить в Колодищах, и всё, что дальше 13 километров от столицы, для меня «попа мира».

У Алексея были другие пожелания: тишина, природа, спокойствие. По его словам, споры были довольно горячими.

Поиску участка Алексей посвятил отдельный выпуск видеоблога, в котором рассказал о целых 17 критериях выбора места под строительство дома. Пересказывать их не будем, сосредоточимся на тех, которыми руководствовался Алексей.

Круг поисков участков он сузил в радиусе до 20 километров от Минска и только по нескольким направлениям — Мядельское, Витебское и Московское.

— Я понимал, что мне достаточно даже 10 соток земли, — говорит Алексей. — Главное, чтобы участок по форме был ближе к квадрату — однозначно не вытянутый в длину. Я не планировал делать альпийские горки, ручьи и водопады, поэтому искал максимально ровный.

На что ещё он советует обратить внимание — на подъездные пути к участку.

— У нас даже второстепенные дороги с асфальтом чистят во второю очередь, — говорит Алексей. — Гравийки и вовсе в последнюю. Плохая дорога может сказаться на стоимости и сроках строительства.

Алексей рассказывает, что в его практике был такой объект, к которому после дождя невозможно добраться. Например, к будущему фундаменту не смог подъехать бетоновоз — бетон подвозили в ковше «тэошки». Потом блоки пришлось разгружать за 100 метров до участка и подвозить погрузчиком. Всё это вылилось в дополнительные затраты для клиента. Участки в садовом товариществе Алексей не рассматривал, хотя по стоимости они дешевле.

— Есть много нюансов у таких участков, — объясняет он. — Это узкие дороги, которые станут препятствием во время строительства, а потом каждый день. Дома строят, кто как хочет. И, главное, там невозможно прописаться — детей придется возить в сад, школу и поликлинику по месту регистрации.

Многие удивятся, но Алексей отказался от участка в посёлке, у которого, казалось бы, идеально природное окружение: озеро, с двух сторон лес.

— Приехал пару раз туда летом вечером и передумал — попал под атаку комаров. Если в семье есть аллергики, то такие места точно не для вас.

Обращал внимание Алексей и на наличие централизованных коммуникаций.

— Канализацию и водопровод можно сделать автономными, их отсутствие некритично, — говорит он. — Самое главное, чтобы было электричество. Оно вроде как есть повсеместно, но с нюансами. Стоит поспрашивать у соседей, сколько киловатт выделяют на дом, часто ли пропадает свет. Есть населённые пункты, в которых выделяют всего 4 кВт. Этого не хватит не то что на отопление, но и на бытовые приборы.

Забегая наперед, стоит отметить, что рядом с участком Алексея проходит газовая труба, но подключаться к ней он не собирается.

— Газ сегодня считается самым дешёвым видом топлива, — говорит он. — Но для того чтобы его подключить, согласовать проект, утрясти все бюрократические вопросы нужно потратить около пяти тысяч долларов. Платишь сейчас — экономишь потом. Я собираюсь отапливаться электричеством: его подключить дешевле и проще. Мне повезло: в местном РЭСе мне выделили 15 кВт, этого достаточно.

Свой участок Алексей нашёл в деревне Мацки, в 21 километре от Минска (Мядельское направление) — купил его с аукциона. С оформлением он обошелся в 19 870 долларов.

Механизм приобретения участка Алексей изучил досконально. Говорит, что если участки, выставленные на аукцион, вам не нравятся, можно поискать в объявлениях на вторичном рынке.

— Таких участков много выставлено на продажу, но перед тем как ехать его смотреть, нужно уточнить, оформлены ли на землю и строения все необходимые документы, — говорит он. — Есть ситуации, когда участок вам нравится, но его владелец ещё не получил документы о консервации имеющегося строения или фундамента и просит дать ему задаток или аванс, чтобы утрясти все эти вопросы. В каких-то случаях это происходит быстро, в каких-то процесс затягивается. Все агентства гарантируют безопасность такой сделки ровно до того момента, пока не начинается судебное разбирательство. Дело в том, что если вдруг по какой-то причине владелец передумает продавать участок, то вы забираете задаток, но теряете время. А есть случаи, когда и задаток вернуть не получается. Да, суд обяжет владельца участка его выплатить, но если тот окажется безработным, то будет платить по несколько рублей в месяц на протяжении всей жизни.

Есть подводный камень и у участков со старым домом, законсервированным строением или фундаментом: скорее всего, их придётся сносить, а это может вылиться в дополнительные расходы.

— Не стоит слушать риелтора, который будет утверждать, что существующий фундамент можно приспособить под ваш проект, — говорит Алексей. — Зачастую такие строения изначально возводились на продажу и из самых дешёвых материалов. Поэтому нужно сразу резервировать сумму на демонтаж.

Типовой проект для семьи

Каким должен быть их будущий дом, в общих чертах семья Беликовых определилась ещё до покупки участка. После аукциона они обратились к проектировщикам за проектом. Алексей рекомендует обязательно покупать именно строительный проект. В нём будет подробная информация, из чего и как строить фундамент, стены, кровлю, как и где прокладывать коммуникации. Важно, что в таком проекте указаны объёмы материалов, которые понадобятся.

Проектировщики предложили два варианта из каталога типовых проектов: современный дом с плоской крышей и дом в стиле барнхаус. Выбрали второй. Архитектор слегка его доработал — внёс изменения по планировке, и через некоторое время Алексей получил на руки комплект документации с архитектурным и строительным проектами с разделом внутренних инженерных сетей. Это ему обошлось в 600 долларов.

— Индивидуальное проектирование обойдется примерно в три раза дороже, — говорит он.

Что будет представлять дом семьи? Он одноэтажный, на 120 метров квадратных. В нём есть спальня родителей, две детские, два санузла, терраса с южной стороны. Большая площадь отведена для гостиной и кухни, нашлось место и для гардероба. Интересно, что над спальной зоной будет стандартное перекрытие, а над зоной гостиной и кухни потолком являются скаты крыши. На этапе проектирования определились и с материалами стен: точно не деревянные и не каркасные, а из блоков.

Стройка начинается

В любой другой строительной истории на участок уже приехали бы строители и начали копать траншеи под фундамент, но у Алексея все делалось строго по правилам. Поэтому сначала он заказал топографическую съёмку участка, которая будет нужна для проектирования и размещения строений, ландшафтного проекта. Кроме этого геодезист определил границы участка. Его услуги стоили порядка 60 долларов.

Потом на участок заехали геологи и пробурили четыре скважины по углам будущего дома (это стоило 200 долларов). Выяснилось, что с одной стороны участка — песок, с другой — глина. Это сложная ситуация, так как у этих грунтов разный уровень деформации, или, говоря проще, у фундамента будет разная усадка. Это означало, что сэкономить и поставить свайно-ростверковый фундамент не получится. Результаты геологических изысканий отдали проектировщику, который всё посчитал и предложил оптимальный для таких грунтов фундамент, а именно мелкозаглублённый ленточный.

Только после появления на руках проекта фундамента с расчётами по глубине залегания, ширине основания, количеству и толщине арматуры и прочих данных на участке появилась техника и строители.

Как правильно строить фундамент — это отдельная и очень обширная тема, требующая отдельной публикации. Относительно дома Алексея можем сказать, что у него получилось всё ровно и без «косяков»: всё-таки он сам контролировал бригаду и требовал строить чётко по проекту.

Для стен Алексей выбрал керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм, которые, по заверениям производителя, достаточно только оштукатурить. Однако Алексей собирается дополнительно утеплять их каменной ватой (50 мм): так дом гарантировано будет тёплым.

Почему Алексей выбрал керамзитобетонные блоки, а не более дешевый и распространенный газосиликат?

— Мало ли как сложатся обстоятельства: стройка может быть приостановлена на неопределённый срок, — объясняет он. — Если стены будут из керамзитобетона, то ничего с ними не случится даже за несколько лет без крыши. А вот газосиликату будет больно.

Дело в том, что у керамзитобетона стойкий иммунитет к внешним неблагоприятным факторам в виде осадков и мороза. У него высокая прочность, отличные показатели по морозостойкости, и, главное, он не впитывает влагу, как газосиликатный блок.

Бюджет стройки

Бюджет строительства был определён и озвучен ещё в первом выпуске блога — 120 тысяч долларов.

— Эта сумма на всё — на покупку участка, благоустройство, заборы и подведение коммуникаций, строительство дома и его отделку под заселение, — говорит Алексей.

Озвученная Алексеем сумма кому-то покажется избыточной: многие явно рассчитывают вложиться в гораздо меньшие деньги. Но, по словам Алексея, в его планы не входит строить бюджетный дом. Для стен выбран не самый дешёвый блок, в доме будет недешёвая приточная вентиляция, на крыше — фальцевая кровля, на фасадах — комбинированная отделка. — Только участок стоил почти 20 тысяч долларов, ещё 15 тысяч будет потрачено на его благоустройство и забор, — подсчитывает расходную часть Алексей. — На сам дом остается уже 85 тысяч долларов. А там начнутся другие расходы: только окна мне обойдутся в 8 тысяч долларов, ещё 13 тысяч будут стоить отопление, водоснабжение и канализация.

— Стоит ли ввязываться в строительство, если на руках нет всей суммы денег?

— Как показывает практика, если на руках есть 70−80 процентов от суммы в смете, то люди строятся без проблем, — говорит Алексей. — Сложнее, если на руках есть только половина, а остальное они планируют подзаработать в процессе стройки. Но экономическая ситуация вносит свои коррективы: в 2019 году мы начали много коробок, а в начале прошлого года многие сказали, что не инвестируют в дом ни копейки, потому что кризис, пандемия. Конечно, если кто-то планирует строиться 5−8 лет, то можно начинать и с двумя тысячами в кармане. Многим кажется, что если есть коробка дома, то остается добавить каких-то тысяч 10 на мелочи — и всё будет готово. Это не так. Коробка — это только начало пути, 20−25 процентов всех расходов. У меня же подход следующий: нет смысла замораживать деньги в недострое. Лучше, чтобы деньги работали и зарабатывали, а когда на руках их будет нужная сумма — за год построиться. Например, моя цель — встретить Новый год в новом доме.

Закончить коробку дома Алексей планировал этой зимой, но погодные условия заставили приостановить строительство, готовы только стены и установлена стропильная система. Но как только потеплеет, работы по строительству продолжатся. А видеоблог пополнится новыми сюжетами.