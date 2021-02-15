«Моя валентинка». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 8 по 14 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Анастасия (@tsagoiko_a)

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Публикация от 🍒irina🍒 (@irina_shumelchik)

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Публикация от Kate Kovrey ☀️ (@katekovrey)

 

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Публикация от Олежек Матвеев (@mdrome74)

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Публикация от Vera Belyuzova (@strel.kaa)

 

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Публикация от ⠀⠀ U l y ☆ MoM of K i r i ll (@ulyana_shapavalava)

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Публикация от Татьяна Добриневская (@dobrinevckaytany)

 

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Публикация от Наталья (@ffreken_bok)

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)