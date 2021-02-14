Как под Слуцком снег танком расчищали

В конце 70-х зимы были помощнее. И вот одной такой зимой дорогу от Слуцка на деревню Погост замело так, что машины в районе деревни Исерно стали. Как раз там, где голые поля и ветром нанесло сугробы выше машин. Надо чистить. А времена тогда были суровые, советские. Не было всяких «Амкадоров» или чего-то понежнее. Ни много, ни мало, а присылают на расчистку заносов танк.

То есть, на базу Т-62 присобачили огромный стальной отвал. Приезжает эта махина и начинает снег разбрасывать. И уже водители готовы кричать троекратное «ура!». Но потом что-то эти 37-тонн врезаются раз, другой, а танк в кювет сносит — слежавшийся в заносах снег не поддаётся. И вот почти 700 лошадей двигателя начинают бороться с многотонной горой снега.

Гора выдержала, танк выдержал. А огромный отвал нет — отломался напрочь с хрустом во время очередного штурма.

Поехал танк в Исерно на местный мехдвор, чтобы приварили отвал обратно. А водители развернулись на Слуцк. Дорога на Погост так и осталась перекрытой ещё на день.

Историю эту мне отец рассказал. Он танкист, кстати. Вчера, 13 февраля, глядя на нечищеный Слуцк, шутит — раз до танков дело не дошло, значит, справимся быстро.