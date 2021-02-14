В Европе иногда можно встретить детей, которые в 3−4 года гуляют по улице с соской. У нас родители этого очень стесняются и стараются отучить от пустышки как можно раньше. Не у всех это получается. Что делать, если момент был упущен? На этот вопрос ответили детские Галина Швец и Анастасия Попова, психологи.

Вопрос: Как отучить ребёнка от соски? Упустили момент, а сейчас ему уже 4 года, и, кажется, соска превратилась в плохую привычку: он засыпает только с ней; если его что-то беспокоит или расстраивает, опять нужна соска. Не представляю, как без неё жить. Кажется, будет одна сплошная истерика. Как быть?

Реклама

Галина Швец: Соска удовлетворяет естественную потребность в сосании и помогает ребёнку успокоиться. Сосательный рефлекс начинает угасать ближе к году, к 1,5−3 годам дети, как правило, избавляются от него полностью. При этом один ребёнок спокойно распрощается с соской в 1,5 года, а другому будет комфортно с ней расстаться в более позднем возрасте.

Самая главная задача родителей состоит не в том, чтобы отучить ребёнка от соски, а в том, чтобы научить его обходиться и жить без неё.

Отлучать ребёнка от соски нужно постепенно и мягко. Не забирайте её сразу, постепенно сокращайте время сосания.

Ни в коем случае нельзя использовать жёсткие методы (смазывать соску горчицей, демонстративно выбрасывать, ругать ребёнка, наказывать и так далее).

Очень важно научить ребёнка успокаиваться без помощи соски. Если он расстраивается по какому-либо поводу, просто будьте рядом, обнимайте, говорите ему ласковые слова, помогайте справиться с неприятностью.

Можно провести вместе с ребёнком ритуал прощания с соской. После этого спрятать её в укромном месте, отдать кому-то или подарить. Но предварительно нужно обязательно проговорить эту ситуацию с ребёнком, объяснить, что соски большим детям уже не нужны, сказать, что вы радуетесь тому, какой уже у вас взрослый сын или дочь.

Анастасия Попова: Отказ от соски — не такая простая задача, особенно если ребёнок не может без неё заснуть или успокоиться.

Сосательный рефлекс у ребёнка один из самых сильных. Он формируется у ребёнка в первые дни жизни, а задатки его проявляются ещё в утробе матери: на УЗИ часто бывает видно, как малыш держит во рту свой пальчик. Рефлекс угасает примерно в 1,5−2 года, после 2 лет сосание соски уже привычка.

Причины сосания соски после 2−3 лет обычно заключаются в беспокойстве, повышенной тревожности ребёнка. Источники тревожности малыша:

Ссоры родителей, близких;

Физические наказания ребёнка;

Угрозы, запугивание;

Раннее отлучение от груди;

Материнская депривация и, как следствие, нарушение привязанности.

Что делать, чтобы снизить повышенную тревожность у малыша?

Выполняйте терапию Драпкина («мама-терапию») в течение месяца. Это очень эффективный метод: скорее всего, вы увидите результат уже на первой неделе.

Пересмотрите свои детско-родительские отношения. Например, авторитарный стиль воспитания формирует тревожную личность.

Слушайте спокойную тихую музыку.

Принимайте перед сном тёплую ванну с морской солью.

Поиграйте в терапевтические игры.

Можно использовать краски, выплеснуть эмоции на бумагу разными цветами.

Параллельно с проработкой повышенной тревожности сочините сказку про пропавшую соску: малышу так будет легче с ней расстаться.

И, самое главное, любите безусловно! Ребёнку очень важно, чтобы вам было интересно общаться с ним. Чтобы вы смотрели ему в глаза, разговаривали обо всём, радовались ему, гладили, целовали и понимали.