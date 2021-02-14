«Хоть и надоело всем про снег, но... Есть ещё одна проблема». Жительница Слуцка о том, как у города появились свои горы (фото)

Хоть и надоело всем про снег, но… Проехали по городу. Одно дело, что чистили не везде. Другое — что там, где почистили, выросли снежные горы. Ещё одна проблема — снег вообще не вывозят с улиц. На остановках — горы, возле дорог и магазинов — горы! Причём абсолютно везде!

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