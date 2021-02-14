«Зато храмы начали выстраивать, чтобы грехи замаливать». Про наплевательское отношение к родной земле, что под Слуцком

Деревня Михейки расположена тоже рядом с городом, ещё ближе, чем Огородники.

Тоже всё заросло бурьяном. Река Случь превращается в болото, заросли выше крыши. Сколько просили власти сельсовета, колхоза, исполкома обкосить… Приезжали, смотрели, кивали головами, а результата нет.

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На месте фермы и конюшни мебель делает частная фирма, а когда-то там собирались колхозники на разнарядку, получали задание от бригадира на работу в полях, свозили молоко, был телятник. Вокруг этой фирмы тоже бурьян.

За деньги жителей убрали кладбище, спилили деревья. Всё для народа. Но речку мы не можем сами обкосить — нет ни сил, ни средств. Такое наплевательское отношение к природе, к родной земле. Зато магазины растут как грибы да аптеки, ещё храмы начали выстраивать, чтобы грехи замаливать. Приезжайте, посмотрите, как погибает природа.

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