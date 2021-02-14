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«Выходить замуж — это весело. Когда женишься, можно целоваться». Слуцкие дети рассказали о любви, поцелуях и свадьбе

Виктория Капская
Виктория Капская
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Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными. Читайте обзор «Кур'ера».

Лиана, 8 лет

Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.

Когда тебе очень хорошо с человеком и хочется с ним быть всегда — это любовь. Это очень сильное чувство. Когда люди влюбляются, они женятся, а ещё на свадьбе готовятся к рождению ребёнка. Выбирать мужа и жену надо по любви. А целоваться можно в конце церемонии, когда скажут все слова. Через поцелуй люди выражают свою любовь.

Иван, 6 лет

Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.

Если хочется обнимать и целовать человека — это любовь. Потом надо жениться и выходить замуж, чтобы родить ребёнка, вырастить его. Выходить замуж — это весело. Когда женишься, можно целоваться, или когда тебе подарок делают. Дружеский поцелуй тоже может быть. Я понимаю, что меня любят, когда ко мне хорошо относятся.

Алина, 5 лет

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Любовь — это когда человек заботится о тебе. Мама любит папу, потому что они вместе работают и зарабатывают деньги, приносят еду. А папа любит маму, потому что она гладит одежду и шьёт. Люди женятся, потому что лучше быть любимой, чем одной. На свадьбе можно танцевать под песенки. Свадьба — это там, где носят еду и кушают.

Алексей, 9 лет

Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.

Мужчина и женщина влюбляются и хотят жить вместе. Но сначала свадьба. Это когда возле двух людей собирается толпа, а они целуются. Целоваться можно начинать в 20 или 21 год. Жену надо выбирать не по красоте, а по доброте. Вот папа любит маму за то, что она готовит ему еду. Мама любит папу за то, что он иногда моет посуду и помогает убираться.

Глеб, 6 лет

Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.

Влюбляться надо с первого взгляда. Моя мама любит папу, потому что он её уважает. А папа любит маму за то, что она зарабатывает деньги и мы летим на море. Но не только из-за этого, ещё она красивая. Моя жена должна быть красивой и очень умной и хорошо зарабатывать. И я буду работать, чтобы заработать нормально денег и поехать на море.

Давид, 4 года

Накануне Дня всех влюблённых маленькие случчане порассуждали, что такое любовь, что могут делать жених и невеста на свадьбе, за что мама и папа любят друг друга. Ответы получились интересными и забавными.

Любовь — это когда любишь всех. У меня уже есть жена — мама. И в садике есть девочка, которую я люблю. Её зовут Лера, и она меня любит. Я понимаю, что это любовь, потому что есть мозги и я думаю. А муж и жена — это мама и папа.

Партнёр материала: Магазин детских товаров «Карапуз»

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

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Магазин Брендовой Одежды «МОМО»

Скидка: 7%

Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).

Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.

Instagram@magazinmomo.

Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

Контакты: + 375 29 622 24 99.

Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники

Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

Скидка: 10%

Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;

Instagram@pizza_art_slutsk

Sushi Slutsk

Скидка: 15%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

Скидка: 10%

  • Ремонт компьютеров, телефонов, настройка серверов, установка WINDOWS, восстановление данных и много другое. Весь список услуг смотрите здесь.

Сайт — compofmaster.by

Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.

Instagram: @compofmaster.

Цветы

Скидка: 10%

Instagram — @kvetki_slutsk;

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Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00