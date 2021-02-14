Лиана, 8 лет
Когда тебе очень хорошо с человеком и хочется с ним быть всегда — это любовь. Это очень сильное чувство. Когда люди влюбляются, они женятся, а ещё на свадьбе готовятся к рождению ребёнка. Выбирать мужа и жену надо по любви. А целоваться можно в конце церемонии, когда скажут все слова. Через поцелуй люди выражают свою любовь.
Иван, 6 лет
Если хочется обнимать и целовать человека — это любовь. Потом надо жениться и выходить замуж, чтобы родить ребёнка, вырастить его. Выходить замуж — это весело. Когда женишься, можно целоваться, или когда тебе подарок делают. Дружеский поцелуй тоже может быть. Я понимаю, что меня любят, когда ко мне хорошо относятся.
Алина, 5 лет
Любовь — это когда человек заботится о тебе. Мама любит папу, потому что они вместе работают и зарабатывают деньги, приносят еду. А папа любит маму, потому что она гладит одежду и шьёт. Люди женятся, потому что лучше быть любимой, чем одной. На свадьбе можно танцевать под песенки. Свадьба — это там, где носят еду и кушают.
Алексей, 9 лет
Мужчина и женщина влюбляются и хотят жить вместе. Но сначала свадьба. Это когда возле двух людей собирается толпа, а они целуются. Целоваться можно начинать в 20 или 21 год. Жену надо выбирать не по красоте, а по доброте. Вот папа любит маму за то, что она готовит ему еду. Мама любит папу за то, что он иногда моет посуду и помогает убираться.
Глеб, 6 лет
Влюбляться надо с первого взгляда. Моя мама любит папу, потому что он её уважает. А папа любит маму за то, что она зарабатывает деньги и мы летим на море. Но не только из-за этого, ещё она красивая. Моя жена должна быть красивой и очень умной и хорошо зарабатывать. И я буду работать, чтобы заработать нормально денег и поехать на море.
Давид, 4 года
Любовь — это когда любишь всех. У меня уже есть жена — мама. И в садике есть девочка, которую я люблю. Её зовут Лера, и она меня любит. Я понимаю, что это любовь, потому что есть мозги и я думаю. А муж и жена — это мама и папа.
Партнёр материала: Магазин детских товаров «Карапуз»
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