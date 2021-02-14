Происшествия на выходных: замёрзшая насмерть женщина и застрявшая скорая

Одним абзацем. В Слуцке вечером в субботу в одном из дворов микрорайона «Чехова» застряла в снегу «скорая». Сотрудникам скорой помощи пришлось подсыпать песок под колёса. Выехать машине помогли местные жители.

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В Гомеле женщина замёрзла и умерла

Утром в пятницу в Гомеле нашли тело пожилой женщины. По предварительной информации, перед смертью она была пьяна. Гомельчанка шла в гости к невестке, упала и замёрзла насмерть. МЧС

Автобус с детьми застрял в снежном заносе в Солигорском районе

Пассажирский автобус с 10-летними воспитанниками ФК «Шахтёр» из Солигорска 13 февраля направлялся в Минск на матч. Автобус застрял в снегу возле деревни Радково. Его вытаскивали спасатели. Всего в автобусе было 27 детей и 13 взрослых. Из-за дорожной обстановки сопровождающие детей взрослые решили не ехать на игру, а вернуться обратно. МЛЫН

В Орше двое рабочих попали под поезд, один из них погиб

Днем 13 февраля на станции Орша Западная рабочие убирали снег с железной дороги. В это время по ней шел дизель-поезд Орша — Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй, 34-летний рабочий, госпитализирован. TUT.BY

На трассе М1 грузовик сдуло ветром в кювет

Под Смолевичами задержали 68 человек на концерте

Днём 13 февраля под Оршей грузовик порывистым ветром снесло в кювет. Его заметили сотрудники ГАИ и связались с дорожной организацией. Её работники вытащили грузовик. Из-за сложных погодных условий в тот день случилось ещё несколько аварий.

Вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали местных жителей, которые пришли на концерт. А также участников белорусских групп «Разбітае сэрца пацана», Panska Moc и Ok-Band, певицу Валерию Суровицкую (LEAR). Всего задержали 68 человек. Десять человек (несовершеннолетних и родителей малолетних детей) отпустили.

В МВД сообщили, что «под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов» и что они «употребляли спиртное». TUT.BY



Под Молодечно задержали 19 лыжников, а в Солигорске — гуляющих в парке

В Минске и других городах 14 февраля прошли локальные протестные марши и акции солидарности. Под Молодечно задержали 11 мужчин и 8 женщин. МВД сообщило, что «там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики».

В Солигорске в парке Четырех стихий сотрудники ОМОНа задержали 19 человек. При этом у них не было при себе никакой протестной символики и они не выкрикивали лозунгов. Позже Белсат уточнил, что среди задержанных есть представители стачкома «Беларуськалия». TUT.BY

Под Гродно в лобовой аварии погибли люди

За сутки 12 человек погибли на пожарах

Около 08.00 14 февраля на дороге под Гродно 54-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и выехал на «встречку». Машина врезалась в микроавтобус «Форд». Водитель и 33-летний пассажир «Ауди», который был на переднем сидении, погибли на месте. Медицинская помощь понадобилась еще одному пассажиру легковушки и пассажирке микроавтобуса.

За дежурные сутки с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья МЧС зафиксировало 12 смертей на пожарах.