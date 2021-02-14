Какие анализы сдать после перенесённого COVID-19, чтобы проверить здоровье

Коронавирус, попадая в организм, испытывает иммунную систему человека. И медикам известно, что последствия болезни могут проявляться даже спустя месяцы после выздоровления. Можно ли лабораторно проверить, что происходит в организме до, во время и после болезни? Врач-эксперт медицинской лаборатории «Синэво» Ольга Шабалтас рассказывает, какие анализы могут помочь с диагностикой.

— Цель любого вируса — проникнуть в организм и размножиться, и COVID-19 — не исключение.

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Есть ряд индивидуальных особенностей самого организма, которые в некоторой степени и определяют, в какой форме инфекция будет протекать. Во-первых, это состояние иммунной системы. Во-вторых, это наличие хронических заболеваний, т. к. они в том числе влияют и на иммунитет.

Если мы говорим о тяжелом течении COVID-19, то, как правило, оно связано и с такими особенностями самого вируса, как способность провоцировать выраженное цитокиновое воспаление, с повышенным риском тромбообразования. Воспаление и повышение свертываемости крови являются естественными защитными механизмами организма, однако в тяжелых случаях они могут усугублять болезнь, тем более если есть проблемы с иммунитетом или присутствуют хронические заболевания. Все эти процессы можно отслеживать с помощью лабораторной диагностики.

Какие анализы сдать до и во время болезни?

— Один из анализов до болезни — проверка уровня витамина D в крови. Он играет особую роль в работе иммунной системы, и чтобы обнаружить его дефицит, достаточно посмотреть содержание этого витамина в венозной крови.

Если человек уже заболел, то возможна диагностика самого вируса (ПЦР-тест) либо реакции на вирус иммунитета (тест на антитела). Тут важно понимать, что у этих исследований абсолютно разные цели. ПЦР-диагностика — это определение вируса в организме, его генома, это достаточно высокочувствительный метод, он определит вирус, даже если его в организме немного. ПЦР-анализ отвечает на вопрос, есть вирус или нет, и по большому счету он не требует интерпретации врача. А вот определение антител отвечает на другой вопрос: есть ли реакция иммунитета на вирус? И тут сложнее: иммунитет мог включиться в работу или нет, тест может показать старую реакцию и т. д. Тут важна интерпретация специалиста.

Порой важно понимать не столько сам факт наличия вируса, сколько то, как он ведет себя в организме. В этом поможет общий анализ крови, который обязательно будет с формулой. Для этого производится забор венозной или капиллярной крови.

Акцентирую внимание на нескольких особо важных при COVID-19 и в период восстановления после него показателях в анализе крови.

C-реактивный белок (СРБ) и ЛДГ — оба эти показателя в случае с коронавирусом указывают на воспалительный процесс и то, насколько он выражен. При этом не стоит забывать, что, например, повышение СРБ во время болезни — это нормальная реакция, которая говорит о том, что организм борется. Имеют значение уровень повышения показателя и его изменения в динамике. Ферритин — это белок крови, который отвечает за усвоение железа. От него может зависеть тяжесть протекания болезни. D-димер может говорить о повышенном риске тромбообразования. Если он выше нормы, то есть риск появления тромбов в будущем либо вероятность того, что они уже появились. Благодаря этому анализу врачу проще принять решение о назначении терапии для разжижения крови. D-димер важен и при коррекции лечения, он помогает понять, усугубляется ли состояние пациента. Прокальцитонин при ковиде может помочь принять решение о необходимости назначения антибиотиков. Это очень важный аспект лечения коронавируса, так как необоснованное назначение этих препаратов приводит не только к потере чувствительности возбудителей, но и к очень серьезным последствиям — прежде всего со стороны кишечника. Специалисты во всем мире отмечают постковидный рост, например, таких заболеваний, как антибиотик-ассоциированные диареи на фоне дисбиоза кишечника.

Что надо проверить, если перенес COVID-19 в легкой форме?

— Конечно, все индивидуально. Но надо понимать, что вирус может оставлять последствия, даже если человек переболел в легкой форме. Это могут быть поражения органов и систем, которые могут проявиться гораздо позже, — в этом неприятная особенность коронавируса.

Есть ряд исследований, которые доказывают, что вирус поражает сосудистую стенку, а сосуды в организме — везде. Чаще при COVID-19 наблюдаются нарушения сосудов легких, но другие органы тоже могут стать мишенями. Минимально можно сделать хотя бы общий анализ крови, D-димеры и СРБ, которые не относятся к какому-то одному органу, но помогут врачу оценить вероятность каких-либо последствий.

Контролировать с помощью анализов можно работу печени и поджелудочной железы — это как минимум анализы на билирубин, АЛТ, АСТ, альфа-амилазу. Работу почек можно проверить по креатинину и мочевине.

В какой срок после выздоровления сдать анализы? В этом вопросе унифицированного подхода нет, так как каждый организм индивидуально борется с вирусом. Если есть отклонения в показателях на этапе лечения, то врач поможет определить периодичность, с которой надо сдавать определенные анализы. Если болезнь в сам момент протекает относительно легко, то можно выполнить скрининг, например, через один, три месяца, а потом через полгода после болезни.