Фото: Алексей Скрынников
В субботу, 13 февраля, в Слуцке не было снежных осадков, но был сильный ветер. Случчане в разных районах чистили свои дворы от снега, работала снегоуборочная техника. Смотрите фотоподборку сегодняшнего дня.
После многочисленных жалоб жителей 12-го городка на неубранный снег сегодня два трактора чистили снег во дворах по улице Гагарина
Трактор убирает снег во дворе дома № 23А по улице Гагарина
Кадеты на остановке ждут автобус, чтобы уехать на выходные домой.
Там, где не проедет трактор, снег нужно чистить вручную, например, возле костёла Многие случчане не стали дожидаться техники и начали убирать снег сами. Улица Ивановского, 17А
На улице Ивановского, 17 кто-то решил не выбрасывать ёлку с игрушками, а оставить её на козырьке подъезда
Порывы ветра сегодня достигали скорости 30 км/ч.
На улица 14-ти Партизан поломка автомобиля спровоцировала пробку
Из-за заснеженных улиц автомобилистам приходится снижать скорость Для кого-то сегодняшний день — это знаковая дата, потому что они в этот день праздновали свадьбу
Рядом с ЗАГСом можно встретить снегирей. Они очень пугливые Горка за ГДК — одно из любимых мест для катания у случчан, но сегодня там немноголюдно, всего несколько человек
В ТЕМУ. Слуцк, снег, скользко… Как выглядят улицы города, в который пришёл Volker (яркие и холодные фото)