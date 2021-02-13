В субботу, 13 февраля, в Слуцке не было снежных осадков, но был сильный ветер. Случчане в разных районах чистили свои дворы от снега, работала снегоуборочная техника. Смотрите фотоподборку сегодняшнего дня.

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В ТЕМУ. Слуцк, снег, скользко… Как выглядят улицы города, в который пришёл Volker (яркие и холодные фото)