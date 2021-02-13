Многие воспринимают деревню только как летний отдых на даче. Но жизнь на селе не прекращается и зимой. «Кур`ер» спросил у сельчан, какие проблемы их волнуют.

Татьяна Федюшко, деревня Селище

Проблем на селе много. Вот есть такая:. Потому что у многих людей паровое отопление, которое работает с помощью электронасоса. Поэтому отключение электричества на селе — это огромная проблема. Хорошо, что такие отключения — редкость, но всё же случалось.

Ещё одна проблема — вода. У нас в башне нет напора, вода течёт практически самотёком. На первых этажах нормально, вода есть, а у меня на втором она чуть течёт. Пока кастрюльку воды наберёшь! Во дворе стоит колодец, но я туда не хожу. Мне уже 69 лет, на второй этаж занести это ведро воды тяжело.

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Из-за слабого напора проточный титан, что греет воду, чаще всего не работает — ни помыться, ни посуду помыть. Приходится греть воду на газу.

Зимой проблема с дорогами. Вот когда была эта снежная буря на днях, так из подъезда было не выйти, по улицам еле передвигались. К магазину хлеб носили с дороги, потому что машина не могла подъехать и разгрузиться. Мы у колхоза выпросили, чтобы расчистили дорогу к магазину.

Вот ещё была проблема, еле её пережили. ЖКХ решило ремонтировать подъезды в нашем доме в зимнее время, хотя мы писали заявление, чтобы зимой не шли. Наши подъезды не отапливаются, долго нужно ждать, пока высохнет. Были вопросы и по цене этого ремонта. Мы прикидывали, что от силы 200 рублей уйдёт на закупку стройматериалов. А они нам огласили сумму за ремонт подъезда 1500 рублей. Наверное, золотом хотели покрыть. Обратились в Солигорский госконтроль, они помогли. Стал ремонт нашего подъезда стоить 605 рублей. Оказалось, что они посчитали как за девятиэтажный дом. Извинялись.

Покрасили наш подъезд. Неделю от запаха краски не знали, куда себя деть, хоть «скорую» вызывай. Из-за холода краска не сохнет, запах идёт по квартирам. Еле пережили этот ремонт. Ну, не зимой же всё это делать надо, а летом.

Коронавирус — тоже проблема. Много людей у нас переболело. Есть и которые умерли, человека четыре, наверное, будет. Все в возрасте, но был и молодой — у него сахарный диабет, он дома почти неделю пролежал с температурой, не обращался к врачам. Хорошо, что теперь затихает эта эпидемия.

Хватает ли пенсии? Выкручиваемся, хватает. Сколько есть, столько и тратим. Выживаем как-то. Я ещё подрабатываю в магазине уборщицей. Конечно, не против, чтобы добавили. А кто ж против денег будет?

Михаил, деревня Качалово

Новости смотрим по телевизору в связи с последними событиями. Про эти БЧБ-флаги только разговор и идёт.

Молодёжи, может, что-нибудь и нужно, а мне в 59 что менять? Хоть бы до пенсии доработать. Лично меня всё устраивает. Как моя жена говорит: «Хлеб есть, масло есть. Пошёл, купил и кушай».

Люди при работе — и это самое главное. Работает человек — значит, живёт.

Глеб Шкода, деревня Качалово

Такие мелкие деревушки, как наша, загибаются. Почему не отдать их под дачные посёлки?

Самая большая проблема в такой деревне — очистка снега. Спасибо колхозу, присылали к нам трактор. А нам же и газ привозят, и автолавка два раза в неделю приезжает.

От государства очень хотелось бы более доступные кредиты на жильё, с этим проблема. У нас же всё завёрнуто на многодетных семьях. А остальные? Как хотите, так и крутитесь?