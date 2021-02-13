Елена Горбацевич, жительница деревни Заполье, что на Случчине, модно и со вкусом одевает всю свою семью и не только. Она рассказала «Кур'еру», как шитьё стало её увлечением на всю жизнь, почему одежду она не заказывает в интернете, а придумывает и шьёт сама.

Елена — коренная сельская жительница. Родилась в деревне Кухты, вышла замуж за парня из Городище, вместе «свили семейное гнёздышко» в Заполье.

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Всё началось с кукол

С детства Елена пристрастилась к шитью. Любимой игрой девочки было изготовление нарядов для кукол, вырезанных из бумаги. Первую детскую швейную машинку за 25 рублей (советских) она купила сама, откладывая деньги, которые ей давали родители на сладости. На этой машинке она шила куклам фантазийные наряды.

После окончания средней школы в Бокшицах Елена не оставила детскую мечту и выучилась на закройщика в Могилёвском профессионально-техническом училище.

Когда вышла замуж, родились дети, а семейные заботы заняли большую часть времени.

Елена своё увлечение не оставляла никогда. Вечерами и в выходные дни изучала модные журналы, особенности кроя, подмечала новые направления. Читала книги о свойствах тканей и методах работы с ними.

О любимых моделях

Елена сама придумывает и разрабатывает фасоны, а потом воплощает их. В качестве моделей выбрала своих родных: мужа, сына Олега и дочь Катю. Потом и знакомые стали обращаться.

Мужу и сыну шьет рубашки. Дочке, а потом и невестке — спортивные костюмы. Теперь самая любимая модель — внучка Ксения.

Большинство вещей в гардеробе внучки сшиты руками бабушки. Это и летние, и спортивные трикотажные костюмы, байки, куртки, толстовки. Многое из одежды самой Елены выполнено её руками. Если работать, не отвлекаясь, рубашку или спортивный костюм мастерица шьёт за 8 часов. Но поскольку днём Елена занята, то обычно на такие изделия уходит три вечера.

О «фишках» мастерицы

Любимая ткань мастерицы — трикотаж, довольно капризный материал. Сложность работы с ним заключается в его подвижности, точном подборе ниток и иголок. С годами Елена выработала свои приёмы обработки.

Её трикотажные работы по качеству не отличаются от промышленных изделий.

В селе нужно успевать многое

Нельзя сказать, что Елена не отходит от швейной машинки. Ещё она разводит комнатные и садовые цветы. Причём делает это как заправский агроном. Особенно любит заниматься розами.

Елена овладела компьютером и пользуется им для заказа тканей и фурнитуры в интернет-магазинах. Ведёт страничку в Instagram.

«Шить мне не надоедает никогда. Это занятие доставляет мне удовольствие и массу положительных эмоций, когда вижу результат своего труда», — говорит Елена.