«Проблема в другом…» Жительница Слуцка о том, почему всё-таки из деревни Падерские Огородники ушла жизнь

Читая комментарии людей под своей публикацией, меня удивляет мнение некоторых. Они забывают, что Падерские Огородники — одна из самых близко расположенных деревень к городу: 2 км — и от конечной без проблем пешком можно за 20 минут дойти до дома.

Так вот. На месте кузни, конюшни можно было сделать конный комплекс. С лошадями, ковкой, беседками для отдыха. Там было небольшое озерцо, где кони пили воду, все изгороди, свободные поля вокруг, где всегда паслись лошади. Река. Город — рукой подать. Место тихое, никому не мешает. Люди бы отдыхали, приходили бы дети ухаживать за лошадьми, катались бы. Реку бы досмотрели. Бурьяна не было бы.

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По поводу бани. Продать её под ту же баню, сауну. Но это никому не надо было до тех пор, пока она не сгорела. Всё растянули, и остались только стены, которые сравняли с землёй так же, как и кирпичную кузню.

Но надо работать, искать инвесторов. Проще сравнять и убрать, чтобы не было головной боли. Так и умирают деревни. Те деревни, в которые вкладывают и в которых руководство работает, люди живут и все довольны. Как пример — деревня Лядно.

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