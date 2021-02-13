«Меня к этому не готовили». Почему материнство становится тяжёлым испытанием для многих женщин

Даже у самой любящей и самоотверженной матери иногда случаются моменты, когда она смотрит на детскую кроватку и думает: «Господи, во что же я ввязалась?» Почему чужой опыт в таких случаях мало помогает, а иногда даже вредит, рассуждает Анастасия Волчок, молодая мама.

Сейчас в интернете можно найти множество книг о материнстве, статьи известных психологов и педиатров и даже серии комиксов, где с юмором женщины рассказывают о трудностях родительства. Но, несмотря на обилие информации, многое женщины после родов всё равно жалуются: «Меня предупреждали, что будет тяжело, но я не думала, что настолько».

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Почему так происходит? Ведь вряд ли в наше просвещённое время кто-то витает в розовых облаках, представляя, как чудесно будет укачивать засыпающего малыша под любимую колыбельную. Большинство женщин ещё до родов начинают готовиться к тому, что придётся не спать ночами, перекусывать на ходу, многое не успевать по дому. Но, только родив ребёнка, понимаешь, что все эти трудности не сравнятся с сильнейшей материнской тревогой. Именно она (а не отсутствие сна или пропущенный завтрак) так сильно истощает нас как родителей.

Вдруг замёрз? Ему жарко или это температура? Не задохнётся ли в такой позе? Почему он плачет? Почему не спит? Почему спит так долго? Эти и другие вопросы появляются один за одним. И ведь ответы рядом — нужно лишь загуглить, но в критических ситуациях всезнающий интернет не спасает, а скорее вредит.

Чем опасны для молодой матери «советы из интернета»?

Во-первых, советчиков слишком много, и их рекомендации порой прямо противоположные, что ещё больше усиливает тревогу за выбор правильного решения. Возьмём хотя бы таблицы развития ребёнка по месяцам, где обычно очень чётко прописано, что и когда малыш должен уметь делать. Молодая мама находит схему и с нарастающим беспокойством начинает сверять по пунктам: голову держит? Да. На прямые руки становится? Вроде бы. Но кулачки, кулачки-то сжаты при этом! Наверное, это тонус, и нам срочно нужно к неврологу и массажисту! А если по таблице ребёнок уже «сидеть и ползать должен», а ваше чадо лениво потягивается в кроватке… Всё, счастливому материнству наступает конец, а начинается борьба за то, чтобы вписаться в нормы и схемы.

Масла в огонь подливают рассказы мам, которые уже вырастили двоих-троих детей и делятся своим опытом на просторах интернета. Они уже стали экспертами по взвращиванию младенцев и без стеснения налево и направо раздают советы. «А вот мой ребёнок в этом возрасте…» — категорично заявляет такая мама. Парочки подобных комментариев достаточно для того, чтобы посеять зерно сомнения на благодатнейшую почву — сильнейшей материнской тревожности.

Стресса добавляет и реклама всевозможных курсов от блогеров с медицинскими дипломами и без них. «Марафоны сна», «экспресс-курсы по естественному прикорму» и «фитнес для детей с нуля» убеждают женщину в том, что с её ребёнком «что-то не так» и нужно «срочно что-то делать». Например, попытаться научить ребёнка в 6 месяцев спать всю ночь, не просыпаясь. «Ведь есть же женщины, у которых спят? Значит, и мне надо…» — рассуждает молодая мама, которая пришла со своей проблемой в интернет.

Проблема в том, что очень многие такие специалисты паразитируют на тревожности женщин и отсутствии базовых знаний по педиатрии. «Мой малыш не держал головку, я всего месяц занималась с ним массажем и лфк по этой чудесной методике, и всё получилось!» — пишет в отзывах одна из мам. И даже не задумывается о том, что дело может быть вовсе не в чудо-массаже. Просто ребёнок подрос, и пришло время освоения для нового навыка. Вот как получается, что под влиянием всезнающего интернета женщины начинают искать проблемы там, где их на самом деле нет, а потом удивляют врачей предположениями о тяжёлых диагнозах у ребёнка. И хорошо, если не начали лечение «по схеме из интернета», а просто пришли на консультацию.

Идеальный образ матери

Другая сторона медали — это отношение к себе. У многих женщин после родов не сразу получается вернуться в форму. Живот не «сдувается», несмотря на попытки качать пресс, а на лице от бессонных ночей появляются новые морщинки. И этот период благополучно бы прошёл, не принося серьёзных моральных страданий, если бы не интернет. Инстаграм пестрит фотографиями ухоженных мамочек, которые летают на отдых по три раза в год, занимаются с детьми «развивашками» и про бизнес не забывают, ведь декрет — самое подходящее время для запуска своего дела.

Нельзя исключать, что такие женщины действительно существуют, но мы не знаем, каких титанических усилий им стоят все эти достижения. Как и не знаем, кто ещё, помимо матери, стоит за этими успехами (Бабушка? Няня? Муж?). У среднестатистической женщины в декрете нет возможности слепить из себя идеал, и сравнение себя с популярными женщинами в инстаграм вряд ли будет в вашу пользу.

Одни женщины изо всех сил стараются «соответствовать» и в итоге зарабатывают себе невроз. Другие демонстративно хейтят модных блогеров, с презрением высмеивая их в комментариях, а заодно и всех, чьи проблемы кажутся им надуманными. И ведь легко сказать: «Не обращай внимания» или «Просто не читай». Всё-таки интернет — это кладезь информации, главное — фильтровать её и вовремя включать критическое мышление. В вопросах здоровья и развития гораздо важнее доверять выбранному очно врачу, а также себе и своим ощущениям. Ведь никакие модные теории и профессиональные коучи не заменят того, что нужно ребёнку больше всего — любви и интуиции мамы.

Что касается самооценки, помните, что сравнивать себя с другими неконструктивно. Чужой опыт, особенно случайных людей из интернета, вряд ли может быть ориентиром. Ваше материнство уникально, и вы достойны того, чтобы получить от него максимум радости.