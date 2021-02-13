Эхо недели: Всебелорусское народное собрание, смерть учителя и маленькая пенсия

На этой неделе произошло самое обсуждаемое событие в стране — Всебелорусское народное собрание. В Слуцке простились с учителем средней школы № 8, жизнь которой унесла болезнь. Читатели «Кур'ера» обсуждали историю женщины, которая на свою пенсию в 280 рублей не может купить еды на весь месяц.

Некрологи памяти педагогов

В воскресенье, 7 февраля, ушла из жизни Анна Крумко, учитель географии средней школы № 8 города Слуцка. Её похоронили во вторник. Добрые слова об учителе написала её коллега Елена Булатова. Некролог памяти Анны Изявны стал одним из самых читаемых материалов этой недели. На прошлой неделе, 4 февраля, умер преподаватель Слуцкого государственного колледжа Владимир Стельмашонок. Владимир Хворов написал, что Владимир Фёдорович был не только известным в городе учителем математики, но и надёжным другом, который никогда не предавал.

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Политика

В Гродно судили мужчину за то, что у него на подоконнике стоял игрушечный гномик, а в руке у гномика — маленький БЧБ-флажок. Это посчитали пикетом.

В Минске прошло Всебелорусское народное собрание. На него в том числе приехали представители Слуцкого района. «Кур'ер» следил за трансляциями собрания и вёл текстовый онлайн. Также накануне мы спросили читателей, какие вопросы важно обсудить на ВНС.

Виктор Бабарико из СИЗО КГБ дал интервью Deutsche Welle. Вот что он рассказал.

Нуждающиеся пенсионерки

Случчанка Людмила Михайловна рассказала «Кур'еру», что на пенсию 280 рублей не живёт, а выживает. И что в некоторые дни даже не ест, а пьёт один чай.

После публикации многие читатели захотели помочь пенсионерке, но она отказалась. Вот почему.

Однако, кроме Людмилы Михайловны, «Кур'ер» знает ещё одну пенсионерку в тяжёлой ситуации. Мы писали, как этой пожилой женщине выслали $ 100 в конверте, а на таможне их вынули. Ей нужна газовая плитка, да и другая помощь была бы уместна. Контакты женщины есть в редакции.

В городе и районе

В Падерских Огородниках из-за работ на сетях два дня на некоторое время отключали электричество. Жители переживали, что замёрзнут. Начальник РЭС сказал, что его работники всё сделают побыстрее.

Здание, где раньше была парикмахерская «Фиалка», купила предприниматель из Солигорска . 6 февраля мастеров из «Фиалки» перевели на другие места работы. Из здания выносили строительный мусор .

. 6 февраля мастеров из «Фиалки» перевели на другие места работы. Из здания . В Слуцк на этой неделе пришли мороз и метели. Вот фотографии . Из-за снежного коллапса жителям одного из дворов пришлось за свои деньги нанимать трактор.

. Из-за снежного коллапса жителям одного из дворов за свои деньги нанимать трактор. Дети из Слуцка одержали несколько побед в соревнованиях по пятиборью в Минске. Пятилетний случчанин Олег Тюлькин отжался 84 раза за подход, подтянулся 66 раз и удерживал пресс в уголке 12 минут.

в соревнованиях по пятиборью в Минске. Пятилетний случчанин отжался 84 раза за подход, подтянулся 66 раз и удерживал пресс в уголке 12 минут. В суде Слуцкого района рассматривалось административное дело в отношении Сергея Пенязя, директора ОАО «Козловичи-Агро». Ему вменяют в вину самоуправство. Сам Пенязь не явился на суд, а наши читатели заметили его на фото с Всебелорусского народного собрания.

Коронавирус

Специалист ВОЗ развенчала три популярных мифа о вакцинации от COVID-19. На самом деле вакцина не вызывает бесплодие, не меняет ДНК и не вредит организму.

«Кур'ер» прошёлся по Слуцку и спросил у прохожих, что они думают о вакцинации. Мнения разделились на противоположные.

Семейная пара из Слуцка после отдыха в Украине попала на самоизоляцию. Оказалось, что больничный на это время не дают.

Люди

Антон Нуприк из Слуцка рассказал, как продолжил династию стоматологов и какие плюсы есть в его профессии.

Происшествия

В понедельник, 8 февраля, в Солигорске мужчина упал с высоты на крышу машины. С травмами он попал в реанимацию.

В Слуцке на пожаре погибла 85-летняя женщина. Пожар случился в пятиэтажке на улице Виленской.

Почитать и посмотреть

В редакцию «Кур'ера» принесли индикатор времени. Его сделали в 1992 году на заводе «Калибр» в Слуцке. Инструкция к прибору написана сложным языком, но на самом деле это просто часы с будильником. Наши коллеги из «Ганцевичского часа» поискали информацию о конкурсе «Самая красивая девочка Беларуси». Оказалось, его организует не совсем понятная контора из России. Кстати, в журнале «Лампа» случчанка поделилась мнением об этом конкурсе.

Наша сотрудница Александра Шагойко продолжает путешествовать по деревням Слуцкого района. Смотрите её фоторепортаж из Падерских Огородников.

Случчане Валентина и Евгений Чупахины поехали в Бразилию на 2 месяца. Они будут вести «онлайн-дневник» поездки для читателей «Кур'ера».

Народные новости и мнения

«Кур'ер» остаётся популярной дискуссионной площадкой. Здесь люди публикуют своё мнение о различных явлениях и событиях. Владимир Хворов рассказал, как провёл эксперимент в своём подъезде.

Случчанка Марина К. поделилась мнением, что если человек меняет свою внешность, то это его дело. Наталья задалась вопросом, интересовались ли делегаты ВНС жизнью пенсионеров. Василий написал, что ему не только хватает пенсии, но ещё и остаётся.

Инна написала, какими оживлёнными были Падерские Огородники много лет назад.