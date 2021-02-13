Как житель Слуцка расчищал тротуар, потому что людям приходилось идти к ТЦ «Маяк» по дороге. Видеофакт

Случчанин Сергей решил расчистить тротуар от снега на улице Парижской коммуны‚ потому что люди к ТЦ «Маяк» идут по дороге.

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Это не единственный факт, когда жители Слуцка подключаются к уборке снега. С пятницы читатели присылают в «Кур'ер» сообщения, фото, видео, как выходят с лопатами, заказывают трактора на свои деньги, даже скидываются на соль, чтобы посыпать лёд.

Напомним, что 12 февраля в Беларусь пришёл циклон Volker. Он принёс метели и сильные ветра. Ночью 13 февраля в Слуцке выпало 25 сантиметров снега, а утром порывы ветра достигали 18 м/с.

На трассе Р23 между Слуцком и Солигорском из-за снежных заносов ограничено движение в обоих направлениях. Организован временный объезд по дороге Слуцк — Погост, сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома.