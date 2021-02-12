Слуцк, снег, скользко... Как выглядят улицы города, в который пришёл Volker (яркие и холодные фото)

То, что происходит на улицах Слуцка, напоминает «Хавьер», — говорят случчане. Правда, не столько из-за количества снега, сколько из-за уже намечающихся транспортных проблем.

Вот только несколько заголовков сегодняшнего дня с нашего сайта:

На выходные из-за снега и ветра объявлен оранжевый уровень опасности.