Слуцк, снег, скользко... Как выглядят улицы города, в который пришёл Volker (яркие и холодные фото)

То, что происходит на улицах Слуцка, напоминает «Хавьер», — говорят случчане. Правда, не столько из-за количества снега, сколько из-за уже намечающихся транспортных проблем.
Вот только несколько заголовков сегодняшнего дня с нашего сайта:
- В Слуцке снежный коллапс во дворах. Жителям 12-го городка пришлось за свои деньги заказать трактор
- «До понедельника люди не смогут уехать из деревень…» Оранжевый уровень опасности, но пока неизвестно, какая ситуация с пригородным сообщением в Слуцком районе
- «После того, как моя жена упала, я взял лопату и пошёл чистить тротуар». Что происходит в Слуцке, где дворы не убрали от снега и льда (обзор)
На выходные из-за снега и ветра объявлен оранжевый уровень опасности.