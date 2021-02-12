Как прошёл второй день Всебелорусского народного собрания-2021. Коротко и с цитатами

В пятницу, 11 февраля, во Дворце Республики в Минске стартовало VI Всебелорусское народное собрание. От Слуцкого района на него поехали 13 человек. 12 февраля форум продолжился. О чём говорили во второй день.

Лукашенко о пресечении массовых беспорядков: «Нравится это кому-то или нет, процесс запущен, мною поручено разным структурам органов власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Важно не только пресечь всякие массовые беспорядки, но и чтобы мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия».

Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси не было и нет никаких политических заключенных. «Никакой кровожадности здесь нет. Украл — верни, если тебя взяли за руку».

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Про Бабарико. «Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурента президента посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов. В Турции собственности понастроил, здесь особняки, никто так не живёт, как он — автомобили, дома. Детей втянул в это, понаоткрывал предприятия. Я что, должен спокойно на это смотреть»?

Лукашенко узнал, что народ недоволен чиновниками на местах и предложил им не смотреть на соседнюю Россию, где даже не самый большой чиновник имеет хороший костюм и часы: «Россия непомерно богатая страна, богатейшая в мире. Мы никогда не будем так жить, как живут в России».

Бизнесменам Лукашенко посоветовал делиться — если заработали много, а если мало — «никто с вас не спросит».

Подчеркнул, что государство будет поддерживать бизнес, если он работает в интересах страны: «Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну».

Он признал, что ресторанный бизнес, который бастовал в октябре, закрыли по его поручению: «Около двухсот предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности. И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись — чтобы ни одно не открылось».

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ, во время выступления на ВНС-2021 предложил присвоить Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за создание независимого государства и другие выдающиеся заслуги перед Отечеством.

Юрий Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России. «Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет».

Конституционный суд поддержал идею Лукашенко о придании ВНС статуса конституционного органа.