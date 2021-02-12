Когда в Слуцкой ЦРБ заработает компьютерный томограф. Он определяет степень поражения лёгких при COVID-19

Рентгеновскую трубку к компьютерному томографу доставили в Слуцкую больницу в среду, 10 февраля. Специалисты монтируют её второй день.

Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

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Трубка стоила 154 тысячи евро. Покупка финансировалась из бюджета. Это самая дорогая часть компьютерного томографа.

Монтажом занимается специализированная фирма, а потом потребуется получить допуск к работе. Компьютерный томограф заработает на следующей неделе, когда больница получит на это разрешение, сказал Олег Лесников.

Напомним, что рентгеновская трубка вышла из строя из-за интенсивного использования томографа. Также она выработала свой ресурс. Пока пациентам делают рентген лёгких.