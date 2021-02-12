В Слуцке снежный коллапс во дворах. Жителям 12-го городка пришлось за свои деньги заказать трактор

Жительница 12-го городка Анастасия Козловская оставила заявку в службу «115» в среду, 10 февраля, чтобы коммунальщики почистили проезд возле её дома от снега. Как рассказала «Кур'еру» девушка, до сих пор заявка не выполнена, и жителям пришлось заказать трактор, чтобы почистить двор. Для этого они собирают деньги.



Анастасия прислала в «Кур'ер» видео, как буксует техника.

«Только что буксовал грузовик с продуктами (выезжал со стороны склада магазина). Минут 20 водитель и буксовал, и убирал снег лопатой. Выехал с трудом», — написала случчанка.